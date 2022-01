Gerardo Martino: ‘Carecimos de ideas en casi todo el partido’

-- ¿Qué le deja este partido por el resultado y el rendimiento de la selección?

El partido en líneas generales de México fue malo, sobre todo en el primer tiempo, corregimos un poco en el segundo tiempo, sobre todo en los primeros 25 o 30 minutos tuvimos más dinámica y rapidez en circulación, pero en general jugamos mal. El partido de Panamá sigue siendo una final, lo era antes de la fecha FIFA, lo siguió siendo tras el triunfo en Jamaica y la derrota de ellos en Costa Rica y lo vuelve a ser ahora que nosotros empatamos y ellos ganaron ante Jamaica. Volvemos a tener un partido decisivo y que vale las posibilidades de asegurar una plaza en el Mundial.

-- Da impresión que el equipo ha perdido la confianza. ¿A qué puede atribuir eso?

Está claro que los rivales cuando vienen atrás tienen una postura mucho más defensiva, igual cuando jugamos de visita con estas características de partido, como ante Jamaica y hace tres días tuvimos una circulación más rápida, dinámica, con jugadores yendo al espacio, con más opciones de pase, cosa que hoy no sucedió. Las mejores condiciones para eso estaban más en el primer tiempo, cuando todavía Costa Rica tenía jugadores de ataque y había menos jugadores en defensa y en mitad de la cancha, conforme el partido fue pasando agregaron gente en fase defensiva y esos espacios dejaron de aparecer, pero coincido totalmente, hemos perdido frescura en cuanto a la idea de tener posesión de pelota. Hoy tuvimos posesión de pelota pero realmente fue muy poco productiva.

-- ¿Hoy se valdría decir que no se sintió respaldado por el equipo?

No, no. Son partidos que se dan, a veces nos toca jugar mejor, otras veces peor. Hoy fue una mala noche, pero una mala noche de todos, probablemente hasta una mala noche de mis decisiones, desde lo inicial hasta lo que hice a lo largo del partido. Nunca me defraudo con un equipo que da todo lo que tiene y hoy está claro que nuestras falencias estuvieron en la parte futbolística, la actitud la tuvimos hasta el último minuto, pero carecimos de ideas en casi todo el partido.

-- ¿En dónde estuvieron sus malas decisiones?

Lo comenté por el hecho de que esto es responsabilidad de todos. Me siento respaldado por el equipo, cuando uno tiene buenas noches, es responsabilidad de todos, y cuando se tienen malas noches es responsabilidad de todos. Solamente fue un comentario para responder la anterior pregunta.

-- ¿Costa Rica jugó cómo lo esperaba o le sorprendió algo?

Primero la prolijidad y la solidez para trabajar defensivamente y luego estaba muy clara la idea de atacar rápido los espacios que nosotros naturalmente íbamos a dejar, sobre todo lo hicieron mejor en el primer tiempo a partir de que fue nuestra peor mitad y ahí tuvieron tres salidas rápidas que fueron muy peligrosas para nosotros.