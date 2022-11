Gerard Piqué se retira del fútbol: ‘Siempre dije que después del Barça no habría otro equipo’

Envuelto en la polémica durante los últimos meses por el final de su relación con Shakira , el español Gerard Piqué anunció su retiro de las canchas oficialmente este jueves. Su último juego será el sábado a las 9 p. m. hora local, contra el Almería en el Camp Nou, donde empezó su trayectoria.

“Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será”, aseguró el defensa del F. C. Barcelona, de 35 años, en un video que publicó en sus redes sociales, donde comunicó la decisión a sus seguidores.

“Hace 25 años que entré en el Barcelona, me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de aquel niño ya se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar el círculo”, comentó el futbolista, quien añadió que pasaría a ser un culé más y que transmitirá el amor por el equipo a sus hijos.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Culé desde nacimiento Copiado!

Piqué nació el 2 de febrero de 1987 y desde ese mismo día es socio del club, pues la pasión por el equipo español fue un legado de su familia. Con apenas 10 años el futbolista inició en el fútbol base en la primera de las categorías que existían en ese momento, en Alevín B.

A partir de ese momento empezó su carrera y al acabar la temporada 2003/2004 hizo una pausa en su relación con el Barça y se incorporó al Manchester United. En la temporada 2006/2007 jugó prestado en el Real Zaragoza.

Sin embargo, no fue hasta el 13 de agosto del 2008 cuando el español debutó oficialmente con la camiseta azulgrana, en un partido de Liga de Campeones contra el Wisla de Cracovia. Durante su primera temporada como culé, el defensa se convirtió en titular y en su segundo año se consolidó como uno de los mejores centrales del mundo, según el FC Barcelona.

Además, el club reconoce a Piqué como el jugador que marcó el gol número 1.000 del cuadro en competiciones internacionales, esto ocurrió durante un encuentro contra el Celtic en un partido de Liga de Campeones del curso 2013/2014.

La trayectoria del culé no termina ahí, pues en materia de selecciones, Piqué participó en el Mundial sub-20 del 2007, en Canadá; el Europeo sub-19 del 2006, en Polonia (del cual es campeón); y el Europeo sub-17 de Francia, en 2004 (subcampeón).

Su primer torneo oficial con selección mayor de España fue la Copa de las Confederaciones 2009 en Sudáfrica y después participó en la del 2013. Asimismo, disputó la Eurocopa del 2012, siendo campeón, y la del 2016. El Mundial de 2010, donde España alzó la copa, también es parte de su experiencia, así como los dos mundiales siguientes (Brasil 2014 y Rusia 2018).

De acuerdo con el sitio oficial del FC Barcelona, Piqué registra un total de 615 partidos jugados, 52 goles marcados y siete asistencias.

Gerald Piqué anunció su retiro de las canchas oficialmente este jueves. (Daily Sabah)

