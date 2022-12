¿Fue correcto el penal para Argentina? Esto dicen Ramón Luis Méndez y Pedro Navarro

La acción generó dudas para algunos, pero no para Szymon Marciniak, árbitro polaco de la final entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022.

Al minuto 20, Ángel Di María eludió a Ousmane Dembelé dentro del área, quien lo tumbó, y el juez marcó penal. En redes sociales algunos comentaron que no fue penal, se lo regalaron a Argentina y otros preguntaban si fue penal.

Pedro Navarro, árbitro activo del fútbol costarricense, y Ramón Luis Méndez, analista arbitral, coincidieron que la falta existió y el penal fue bien señalado por Szymon Marciniak.

“Sí hay un contacto, lo toca abajo. Le tocó el pie y por eso el jugador de Argentina cayó dentro del área”, dijo Ramón Luis Méndez.

Pedro Navarro afirmó con contundencia que sí es penal, cuando se le preguntó su opinión de la jugada.

“Hay penales que son muy claros y fuertes y otros claros y leves. Hubo falta, ese contacto hizo que lo desbalancearan. Hay contacto atrás, el francés no quiere cometer la falta, pero es la típica zancadilla y se sanciona”, manifestó Navarro.

Pedro destacó que el árbitro estaba muy bien ubicado y por eso ni lo pensó para marcar el manchón blanco.

“Estaba bien ubicado para ver lo que llamamos la ventana de la jugada, o sea lo que pasa entre los dos futbolistas. A veces uno está cerca y no ve la ventana, ese espacio para mirar a los actores”.

Angel Di María superó a Ousmane Dembele, quien le tocó el tobillo, cometió la zancadilla y el argentino cayó y se señaló penal. (JACK GUEZ/AFP)

En redes sociales algunos aficionados que tienen dudas de que si era o no penal, cuestionaban por qué no se acudió al VAR.

“No necesita ir al VAR, el árbitro está seguro de lo que ve y marca. Además la ayuda del VAR no la pide el árbitro, es un aviso de arriba y en última instancia quien tiene la decisión es el árbitro. La autoridad total y potestades no han cambiado en las reglas, siguen siendo del árbitro. El VAR es una asistencia, pero quien toma la decisión es el árbitro y él está seguro. No había que revisar nada en el VAR”, resaltó Pedro Navarro.

Lionel Messi se encargó de cambiar la falta por gol, lo hizo en buena forma, su cobro fue impecable y a los 23 minutos, Argentina ganaba 1 por 0.