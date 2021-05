“Yo soy del Barça. Soy socio, y también mi abuelo, mi tío, mi primo... Siento estos colores desde pequeño, soy catalán, soy de Arenys, he salido de la Masia... Sin embargo, soy el capitán del Arsenal, un gunner, y allí me he hecho jugador y he madurado como persona”, dijo a la revista DIR Emotions.