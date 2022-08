Esteban Alvarado, 40 días después de pensar en el retiro, está asegurando su campo en Qatar 2022

Esteban Alvarado es una garantía en el Herediano y mantiene la esperanza de ser tomado en cuenta para el Mundial de Qatar 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Hace menos de 40 días, Esteban Alvarado, analizaba seriamente su retiro; al menos así lo dio a conocer sorpresivamente a la prensa, cuando el Herediano le ganó la Supercopa al Cartaginés (2-0) y el guardameta no escondió su felicidad de haber ganado un trofeo más con el Team.

Una semana después reveló que una conversación con el vicepresidente de Fuerza Herediana, Aquil Alí, lo hizo recapacitar, aunque en ambas oportunidades aseguró que su desea era ir al Mundial de Qatar 2022. Si bien tiene claro cuál es su rol en la Tricolor, al ser Keylor Navas el meta estelar, se ilusiona con estar en su primera Copa del Mundo a nivel mayor.

El cuidapalos de 33 años parece haber recobrado esa hambre de lograr cosas importantes en el balompié y tras su paso por el fútbol de Países Bajos y Turquía, una vez más demostró sus grandes condiciones en el Team, donde este martes fue decisivo en la tanda de penales, para que el Herediano avanzará a los cuartos de final de la Liga Concacaf (6-5), luego de detener dos remates desde los once metros, en el duelo ante el Pacific FC canadiense.

De acuerdo a Alex Calderón, estadígrafo y periodista de Fútbol a la Tica, Esteban Alvarado es el primer portero tico que detiene dos penales en una sola serie en un juego oficial por Concacaf entre clubes, en los últimos 40 años.

Al concluir el compromiso frente a los canadienses, el siquirreño declaró que sufrir en la tanda de penales ante el cuadro canadiense no era lo que esperaban, pero resaltó el gran trabajo de sus compañeros, más allá de su actuación personal, que fue clave para que los rojiamarillos se mantuviera con vida en el torneo regional.

Es el trabajo Copiado!

Alvarado, durante los 90 minutos, detuvo dos remates del chileno Marco Bustos que se cantaban como gol y luego rechazó los penales de Amer Didic y Djenairo Daniels, para dejar en el camino al Pacific y evitar el fracaso de los florenses en el certamen.

“Para eso está el portero y es el trabajo de uno. Siento que en la actualidad paso por un buen momento, pero debo trabajar más fuerte y exigirme, porque a como vaya pasando el torneo se va a volver más fuerte y exigente con otros colegas. El ritmo de juego será más fuerte en cuanto a la competencia en contra de nosotros, por lo que se viene, es una batalla dura”, aseguró Alvarado en Radio Columbia.

“Quiero ser campeón de la Concacaf, quiero ganar la liga local, ir al Mundial, regresar y ser bicampeón. Luego en junio ya se darán cuenta cual será mi futuro”. aseveró Esteban, quien tampoco ocultó el deseo de estar con su familia y sus negocios personales, aunque el fútbol siempre lo tiene presente

Uno de los grandes objetivos de Esteban es ganarse ese campo en la Copa del Mundo de Qatar, como lo ha expresado, per asegurar no confiarse si bien su rendimiento le está garantizando el boleto.

“Hasta que no me vea en esa lista... Ojalá sea así el día de mañana, poder competir con Keylor (Navas). Aunque uno tenga claro quién es el uno y el dos, pero de mi cabeza nadie me va a sacar que todo es competencia diaria y demostrar que, aunque uno no juegue, pueda colaborar e incentivar a todo el grupo para tener un buen nivel”, enfatizó Alvarado.

“La verdad estoy disfrutando mucho, sé de la responsabilidad que tengo en el Herediano y también que uno tiene que ir preparando a los jóvenes que vienen atrás de uno. Es una responsabilidad que me gusta tener y lo estoy sabiendo llevar”, añadió.