No obstante, una jugada en el minuto 58 de Alex Morgan provocó una falta de Staphanie Van der Gragt. La defensora holandesa intentó despejar una pelota aérea, empero su pie derecho conectó directamente con el cuerpo de Morgan; de primera entrada la central, Stephanie Frappart, no señaló infracción pero luego recurrió a la asistencia por video y no dudó en decretar penal.