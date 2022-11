España le deja ver a Costa Rica sus virtudes con balón y sus falencias en defensa

España le dio más armas de análisis a la Selección de Costa Rica, para su duelo en el Mundial de Qatar 2022 (23 de noviembre, 10 a. m.). El último fogueo de los españoles terminó con triunfo 3 a 1 ante Jordania y aunque el rival ofreció poco, sí se pueden sacar buenas conclusiones.

Lo primero a destacar, antes de las virtudes que todos conocemos, son las falencias de la Furia: en defensa comete errores en salida cuando se le presiona, da ventajas a la hora de marcar y sí se le puede genera mucho peligro al aplicar velocidad por los costados. Jordania hasta realizó 10 disparos, cuatro de ellos al arco.

Es más, en el minuto 16 los locales debieron abrir el marcador, luego de un horror del central Pau Torres, quien perdió la pelota y fue por una buena tapada de Robert Sánchez que no pasó a más. Mientras que en el 91′ los visitantes dieron muchas facilidades por la derecha, vino un centro y César Azpilicueta se confió al atacar la redonda, por lo que Hamza Al Dardour castigó.

Es claro que Jordania no es un rival calificado y que en el Mundial la exigencia es otra, sin embargo, este compromiso de preparación sí da pistas. La picardía de Joel Campbell para aguantar la esférica o la potencia de Jewison Bennette, Gerson Torres o Anthony Contreras pueden meter en problemas a los dirigidos por Luis Enrique.

El delantero de España Ansu Fati, avisó de lo que puede hacer ante Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022. Frente a Jordania anotó, realizó cuatro remates y tocó 53 veces el balón. (KHALIL MAZRAAWI/AFP)

En lo que conocemos y sí hace muy bien España, su último amistoso fue una confirmación: mucha posesión, control de las acciones para que el rival corra detrás de la redonda, buena generación de oportunidades con pocos toques, inteligencia para probar de larga distancia ante el cerrojo defensivo y mucha rotación de sus atacantes.

Los números son claros ante Jordania: 73% de dominio de la redonda, 16 disparos totales (seis a portería) y 680 pases buenos (92% de precisión). Incluso, resulta increíble que 381 de sus servicios correctos fueron en campo rival.

Por su parte, Ansu Fati ratificó que está en muy buena forma y alejó las dudas sobre su nivel, luego de 765 días ausente de su selección por diferentes lesiones. Fati fue el mejor en el amistoso, tanto jugando por el costado, como cuando se tiró al centro.

Ansu marcó el primer gol en una acción que describe lo que es España, ya que los centrales iniciaron todo muy cerca de la mitad del campo, Koke prolongó, Marco Asensio condujo y habilitó al delantero del Barcelona, para que Fati concretara en el 12′.

En el 56′ Gavi, el otro juvenil de la Roja, definió dentro del área luego de un desborde por derecha, mientras que Nico Williams puso el tercero en el 83′ tras una buena acción colectiva.

Entre los que no participaron del todo este jueves destaca Álvaro Morata, quien presenta una dolencia muscular en la cadera. Marcos Llorente fue otro de los que no estuvo por precaución. Por decisión técnica no tuvieron minutos figuras como Sergio Busquets, Pedri y José Gayà

Alineación titular de España:

Robert Sánchez, Daniel Carvajal, Erick García, Pau Torres, Aymeric Laporte, Koke, Gavi, Carlos Soler, Pablo Saravia, Marco Asensio y Ansu Fati. DT. Luis Enrique.

Cambios: David Raya (Sánchez, al 46′), César Azpilicueta (Carvajal, al 46′), Jordi Alba (Laporte, al 58′), Yeremi Pino (Sarabia, al 58′), Ferran Torres (Gavi, al 58′), Dani Olmo (Koke, al 58′), Rodri (García, al 72′) y Nico Williams (Fati, al 72′).