En un final de locura Boca Juniors celebra el título gracias a River Plate

Boca Juniors necesitaba ganar ante Independiente para no depender de nadie más y asegurar su título en la Liga Profesional-2022 del fútbol argentino, mientras que a Racing le urgía superar a River Plate y que el líder Boca al menos igualara en la Bombonera, para así robarle el cetro en la última fecha.

Parece mentira, pero el Xeneize pecó en su casa con un empate 2 a 2 y la Academia decepcionó aún más con su derrota 2 a 1. El trofeo se quedó en las manos del conjunto azul y oro, aunque debería de agradecerle a su archirrival por el gran favor.

El morbo era total en la previa de estos duelos, ya que se hablaba de que los dos oponentes de los aspirantes al campeonato no presentarían su mejor versión, para no “ayudar” a sus clásicos adversarios a dar la vuelta. Los fanáticos de Independiente para nada querían que Racing diera la vuelta y no falta ni recalcar que los de River deseaban ver cómo Boca se derrumbaba.

No obstante, más allá de esas especulaciones infundadas, ganó el fútbol y tanto el Rojo como los Millonarios hicieron su trabajo.

Boca Juniors falló en la Bombonera, pero aún así pudo dar la vuelta y consiguió el campeonato. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)

Boca sufrió pero igualó con Independiente con goles de Guillermo Pol Fernández (minuto 34′) y el colombiano Sebastián Villa (49′). Leandro Fernández (34′, de penal) y Nicolás Vallejo (80′) anotaron para los Diablos Rojos.

En el otro juego, los albicelestes ganaban con gol de Matías Rojas (56′, de penal). Sin embargo, el colombiano Miguel Borja (79′ y 90+4′) convirtió un doblete para darle la victoria a los visitantes en el último partido de Marcelo Gallardo como técnico de River.

Lo más increíble es que en Avellaneda los locales fallaron un penal en el 90 que prácticamente les garantizaba el campeonato. No obstante, Jonathan Galvan falló y Borja sentenció toda posibilidad de Racing.