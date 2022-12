En Argentina bailan y disfrutan el Mundial en la casa de Diego Armando Maradona

Argentina palpita la Copa del Mundo. Todos quieren el trofeo para Lionel Messi, todos, incluido Diego Armando Maradona, quien abrió las puertas de su casa para que los aficionados vean los partidos de Argentina en Qatar 2022.

Es cierto, Maradona murió hace dos años, pero su legado, su memoria y todos sus recuerdos siguen vivos. Los argentinos lo nombran en sus cánticos, muchos imaginan el momento en que Messi levante la copa de campeón como lo hizo el “D10S” en México 86.

Y qué mejor para los argentinos que apoyar a Messi desde la propia casa de Diego Armando Maradona.

Tras la muerte de Maradona en noviembre del 2022, la casa fue rematada y no encontró comprador hasta hace un mes.

El Diario El País de España informó de que tres hermanos se animaron a reunir el dinero y en estos días abrieron la mansión de Maradona para que los vecinos puedan ver los partidos del Mundial. Los compradores prefieren no revelar su nombre. El monto de la transacción es un misterio. Pero estos días, las puertas de todas sus habitaciones estuvieron abiertas para que los argentinos siguieran a Messi y a su selección en el camino que lo llevó hasta la gran final.

Junto a la piscina y en las habitaciones se colocaron pantallas para que los seguidores observen los partidos de la albiceleste.

La casa fue abierta por primera vez al público durante el partido de la primera fase ante Polonia y se desbordó de vecinos en octavos de final contra Australia. Desde entonces, hay un guardia en la puerta y hay que conocer a alguien para entrar.

Ariel Felipoff, que no sabe quiénes son los dueños, entró porque no faltó a ningún partido. “Es un sueño verlo acá. Vinimos a festejar el primero y desde entonces no faltamos”, destacó el Diario El País.

En la semifinal, Argentina se deshizo de Croacia con marcador 3 por 0 y con el pitazo final y el pase a disputar el título de la Copa del Mundo, en la casa de Maradona se empezó a cantar: “esto es para el Diego, que lo mira desde el cielo”.