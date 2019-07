Messi tiene mil veces más dribbling, picardía, gambeta, malicia, ingenio, y caracoleo de piernas que Beckenbauer. Es el mejor futbolista de los últimos 25 años, y yo soy su más ferviente admirador. Pero no es un futbolista completo: carece del factor X. Por eso no podrá jamás echarse al hombro a su selección. Tampoco es líder en el Barcelona: es un goleador y un pasador endemoniado, pero cien veces más liderazgo tenían Iniesta, Xavi, Mascherano y Puyol. Y a eso se reduce el drama de este chico, que no nació para héroe, que cuando va perdiendo se encoge, se evapora, y se limita a infligirnos esa expresión de angustia e impotencia que tan bien le conocemos. La suya es una falencia psíquica, moral y espiritual, no técnica. No hay que darle más vueltas al asunto.