El Real Madrid sigue la fiesta en la Cibeles

El momento esperado, la fiesta con todos en Madrid se vivió en la Fuente de Cibeles; ahí llegó el plantel del Real Madrid para celebarar con miles de seguidores la conquista de Liga de Campeones de Europa.

En un autobús descapotable y vestidos con la camiseta de la próxima temporada, así viajaron los futbolistas del Madrid, quienes primero hicieron la parada más simbólica: La Cibeles. Después la algarabía en el Santiago Bernabéu.

Pero antes del recorrido, los integrantes del club blanco compartieon con José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madri, quien se mostró eufórico con el cetro merengue.

“La Copa de Europa es una competición que la juegan once contra once y la gana el Madrid. Al margen de todo el trabajo, si algo demuestra esta plantilla es que, desde la unidad, se puede lograr absolutamente todo”.

Tras ese encuentro con el alcalde, se desató la locura en la Cibeles. ¡La diosa recibió a los héroes de la decimocuarta!.

El Diario Deportivo AS de España resaltó que Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, reconoció que apenas pudo dormir tras la final de la Liga de Campeones. Courtois fue el gran protagonista y nombrado mejor jugador del partido ante el Liverpool en el Stade de France con nueve paradas decisivas, y afirmó que cuando despertó no podía creer que había ganado la Copa de Europa.

“No he dormido mucho, tenía demasiada adrenalina para poder dormir”, aseguró a su llegada a la sede de la Comunidad de Madrid a los medios del club. “Cuando desperté no me podía creer que era mi primera Copa de Europa”, destacó.