El punto final de un año absurdo

FABIO CAPELLO La imagen es de 11 días atrás: Fabio Capello, con la copa en presencia del capitán Raúl González (i) durante la celebración del título. | EFE (Kiko Huesca)

Madrid. El despido ayer de Fabio Capello como entrenador del Real Madrid puso fin a una historia plena de absurdos, un año resumible en que el club prescinde del técnico que cumplió con el objetivo que le habían impuesto, conquistar la Liga española.

“El resultado es algo muy importante, pero el club, por su historia, está obligado a ofrecer algo más, un futbol diferente a lo ofrecido este año”, justificó Pedja Mijatovic, el director deportivo.

Así terminó la historia de Capello en el Real Madrid. Firmó por tres años, pero solo cumplió uno. Y ahora espera su millonaria rescisión de contrato.

Todo en el Real Madrid tiene un innegable aroma a déjà vu.

Capello, por ejemplo, repitió el final de hace justo 10 años, cuando abandonó el club blanco tras ganar una Liga, aunque en aquella ocasión fue por decisión del propio entrenador.

Más aún, el Real Madrid despide a un técnico que acaba de ganar la Liga, tal y como sucedió en el 2003 con Vicente del Bosque.

La explicación de ahora como la de entonces, vuelve a ser la misma: “Necesitamos otro perfil, otras cosas”.

Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, fichó a Capello con la siguiente justificación: “Es un entrenador que gana títulos y eso es lo que necesitamos”.

Ahora el club destituyó a Capello argumentando que el Real Madrid no jugó bien.

Sin embargo, nadie podía ignorar que Capello no proponía buen futbol: no lo llamaron para eso, el italiano no engañó a nadie.

Recuento. Atrás queda un año muy extraño de Capello en el Real Madrid, donde tocó fondo en marzo tras quedar eliminado de la Liga de Campeones y aparecer a seis puntos del líder de la Liga española.

Y entonces el equipo resucitó de manera increíble.

La relación de Capello con el estadio Santiago Bernabéu fue pésima: como se demostró el 14 de enero, cuando realizó gestos obscenos a algunos aficionados que desaprobaban sus decisiones.

Además, abrió una grieta con los directivos al propiciar la salida de Ronaldo a precio de saldo, apartar del equipo a David Beckham y al iniciar un pulso extraño con la prensa española, a la que siempre odió.

Capello vivió solo sus últimos días en el Madrid y su última aparición pública, en la misma noche de la conquista del título de Liga, tuvo mucho de vendetta cuando afirmó: “No sentí el apoyo del presidente (Ramón Calderón”.

Calderón renunció a comunicar el despido de Capello.

Para culminar toda la sucesión de absurdos, Mijatovic confirmó públicamente el despido de Capello sin que el italiano, de viaje en China, recibiera la comunicación oficial. “Estaba volando en avión y no había cobertura”.