El Manchester City podría perder a su zaguero ‘símbolo’ frente al Real Madrid

El Manchester City recibió una mala noticia luego del duelo amistoso entre Inglaterra y Brasil. El capitán de la selección inglesa y defensa símbolo del club dirigido por Pep Guardiola, Kyle Walker, se lesionó en el amistoso contra la selección de Brasil, que terminó con victoria sudamericana 1 a 0.

Walker solo pudo estar 15 minutos en el terreno de juego, debido a que un problema muscular lo obligó a pedir el cambio y dirigirse a los camerinos.

“Todavía no lo sabemos (lo que tiene Kyle Walker). Ha sentido algo, pero no es un jugador que se lesione muy a menudo, por lo que no está muy seguro de lo que es. Tendremos que evaluarlo en el próximo par de días”, aseguró el entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate. Lo que sí es prácticamente un hecho es que el zaguero no jugará el martes a las 1:45 p. m. frente a Bélgica.

La baja de Walker podría ser significativa para el Manchester City si se confirma que estará de baja más de una semana, porque el 9 de abril, el actual monarca de la Champions League se enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El Manchester City, además, está en la pelea por la Liga Premier; el club celeste está en tercer lugar de la clasificación con 63 unidades, mientras que el líder es el Arsenal con 64 puntos.