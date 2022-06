Donnarumma volvió a dudar e Italia cayó goleada en la ‘Finalissima’ ante Argentina

Una salida tardia y una pésima devolución de Bonucci, hicieron ver mal al guardameta Gianluigi Donnarumma, ante Argentina. (BEN STANSALL/AFP)

Con la imagen del capitán Giorgio Chiellini, recriminando al guardameta Gianluigi Donnarumma, quien salió a destiempo y le permitió a Ángel Di María marcar el segundo tanto ante Italia, Argentina se impuso 3-0 y se adjudicó la Finalissima en un duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa, que se disputó ayer en el estadio de Wembley Inglaterra.

Aunque Donnarumma fue factor para que la Argentina de Lionel Messi no triunfara por un marcador más abultado, lo cierto del caso es que el guardameta del Paris Saint Germain y compañero de Keylor Navas no salió bien en el tanto de Di María, lo que finalmente le recriminó Chiellini.

Además, de una forma increíble Bonucci le devolvió un balón a Donnarumma en el minuto 55, que casi termina en gol y se dejó ver mal una vez más al arquero italiano.

Los mejores videos de la Finalissima 2022 entre Argentina e Italia https://t.co/Cha3PgN7Mz — JuanDiegoVillarreal (@JuanDiegoVilla) June 1, 2022

Para Italia, un equipo todavía aturdido por quedarse en marzo fuera del Mundial, la derrota tiene un sabor amargo, al darse en el estadio precisamente donde ganó la Eurocopa el año pasado y, sobre todo, al no poder permitir a su capitán Chiellini, que jugó solo la primera parte, levantar el trofeo en el día en el que disputaba su juego 117 y último partido con la Nazionale.

Lionel Messi y Argentina celebraron un nuevo título, tras golear a Italia. (ADRIAN DENNIS/AFP)

Lautaro Martínez (minuto 28) y Ángel Di María (45+1′) dejaron la misión ya muy encarrilada en la primera mitad. En la segunda el dominio argentino fue casi total y Paulo Dybala (90+4′), que acababa de entrar al partido, coronó la noche con el tercero.

Récord para Argentina

Por su parte, la ‘Scaloneta’ lo consiguió: Argentina con su triunfo en Wembley encadenó su 32º partido seguido sin perder y estableció un nuevo récord para la historia de la selección albiceleste.

En marzo, en el cierre de las eliminatorias mundialistas, Argentina empató 1-1 con Ecuador y, con su 31º partido seguido sin conocer la derrota, igualó el récord del equipo, logrado por la selección entre febrero de 1991 y agosto de 1993, con Alfio Basile entonces a los mandos.

El éxito de Wembley permite al equipo establecer una nueva marca, que podría seguir ampliando el domingo en Pamplona, en un duelo amistoso ante Estonia.

En sus 32 partidos sin perder, Argentina ha logrado 21 victorias y 11 empates.

La última derrota de Argentina se dio en semifinales de la Copa América de 2019 al perder 2-0 ante Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

El inicio de la racha de 32 partidos se dio en el último partido de Argentina en ese torneo, el partido por el tercer puesto, que ganó 2-1 a Chile con tantos de Sergio Agüero y Paulo Dybala.

Desde aquel 6 de julio de 2019 hasta este 1 de junio de 2022, la gran racha argentina permitió al equipo conquistar la Copa América en 2021, sellar la clasificación al Mundial de Catar-2022 y levantar ahora la Finalissima, un torneo que mide a los vigentes campeones de Sudamérica y Europa.

Lionel Scaloni asumió las riendas, en principio de manera interina y después ya definitivamente, tras la decepción de Argentina en el Mundial de Rusia-2018, donde fue eliminada en octavos de final, lo que motivó la salida del puesto de Jorge Sampaoli.

En el caso de la racha de 31 partidos de la Argentina del ‘Coco’ Basile hace tres décadas hay, eso sí, cierta controversia.

Oficialmente el dato es de 31 y como tal figura en las estadísticas, aunque es cierto que oficiosamente es de 33, ya que Argentina jugó dos partidos amistosos más en ese tiempo, en septiembre y octubre de 1991, antes unos combinados presentados como ‘Resto de América’ y ‘Resto del Mundo’.

Al no tratarse de selecciones nacionales al uso y por las peculiaridades de esos enfrentamientos, no computan oficialmente para las estadísticas y la FIFA no los reconoce. Por ello la racha de aquella Argentina es de 31 y no de 33.