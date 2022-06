Donnarumma comete otro error en goleada ante Alemania y termina discutiendo con un periodista

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma se enojó, tras una consulta que le realizó un periodista de la cadena italiana RAI, luego de un grueso error que le costó a Italia el quinto con que Alemania la goleó 5-2, por cuarta fecha de la Liga de Naciones.

Mientras el tico Keylor Navas celebró el pase a su tercera Copa del Mundo, al ganarle Costa Rica a Nueva Zelanda (1-0) el repechaje, el arquero italiano volvió a mostrar que el dominio del balón con los pies no es su fuerte.

Donnarumma, presionado por el alemán Timo Werner, en el minuto 68, intentó salir jugando, pero falló en el servicio a su compañero y el rebote quedó en pies de Werner, quien marcó el quinto tanto frente a la desesperación del arquero y la defensa italiana.

Gianluigi Donnarumma vivió una noche para el olvido en la goleada 5-2 de Alemania a Italia. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

Al final del compromiso, el comentarista italiano le preguntó por el nuevo yerro que cometió al jugar el balón con los pies y lo comparó con el gol encajado frente al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League (3-1), el pasado 9 de marzo cuando Karim Benzema lo había presionado, acción que terminó en el 1-1. La alusión no hizo nada de gracia al portero.

“¿Esta es la segunda vez que me equivoco? ¿Cuándo es el otro? ¿Hablas del partido contra el Real Madrid con una falta? Bueno, si me quieres echar la culpa, asumo la responsabilidad, aunque hable en nombre del equipo y no individualmente, porque dije que aprendes de tus errores y eso también se aplica a mí. Me haces estas preguntas… Si queremos hacer polémica sobre estas cosas, hacemos polémica”, dijo el Donnarumma.

“Para mí todos hemos cometido errores, si me quieren culpar, lo acepto. Soy el capitán, asumo la culpa y mis responsabilidades. Quieres cuestionar los errores. Sigo adelante con la frente en alto. Entonces, si quieres decir que es mi culpa, hazlo”, añadió el arquero molesto.

Italia ha tenido un arranque 2022 para el olvido, al ser eliminado de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y ante Macedonia del Norte, perder la Finalíssima frente a Argentina. Caer goleada frente a los teutones complicó sus opciones de acceder a la ‘Final Four’ de esta Liga de Naciones que ya lleva cuatro jornadas.

“Estamos enojados, no hay excusas, tenemos que volver a salir, mirarnos y demostrar que no somos esto. Realmente no hay excusas esta noche. Echamos de menos todo esta noche, también se produjo un poco de cansancio ya que estamos al final de la temporada. Lo siento por los aficionados, no es bueno, ahora analizaremos todo juntos. Sí, yo también en el 4-0, todos cometimos errores”, concluyó Donnarumma.

Según el portal de estadísticas Opta, es la primera vez desde 1957 (6-1 contra Yugoslavia) que Italia encaja cinco goles en un partido internacional. Además El 5-2 iguala la mayor goleada de Alemania sobre Italia, que se produjo en el Olímpico de Berlín en 1939.