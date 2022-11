Conflictos políticos llegan a Qatar: Lewandowski lamenta explosión de misil en frontera de Polonia

Doha. “Una situación muy difícil”, respondió Robert Lewandowski este viernes en conferencia de prensa sobre cómo recibió la selección polaca la explosión de un misil en Przewodow, una pequeña localidad situada a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania, a principios de esta semana.

En un ambiente de tensión, este jueves dos cazas F-16 escoltaron al avión de la selección de fútbol de Polonia en su viaje a Qatar.

Cuando respondió sobre la explosión fue la única ocasión en la que el delantero del Barcelona torció el gesto en una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de Al Kharaitiyat, justo antes del entrenamiento de su selección.

Lewandowski, sonriente y relajado junto a su técnico Czeslaw Michniewicz, respondió durante treinta minutos a los periodistas. Después extendió el buen ambiente al inicio de la práctica preparatoria para el primer duelo de Polonia, el próximo martes contra México.

‑ ¿Cómo recibió el equipo la explosión del misil en Przewodow?

‑‑”No fue un momento fácil, esperábamos explicaciones, más información. Desafortunadamente alcanzó a gente que murió (dos personas), es una situación muy difícil. Cuando se aclaró lo sucedido estuvimos más tranquilos y tuvimos que volver a concentrarnos en lo que hacemos”.

‑ ¿Cuáles considera los favoritos para ganar el Mundial?

‑‑ ”Brasil, Argentina... Probablemente España y Francia. Estos equipos son para mí el top de favoritos”.

‑ ¿Qué opina del duelo ante la Argentina de Messi en la primera fase?

‑‑ “Es difícil hablar del partido de Argentina con dos juegos antes. Es el gran favorito del grupo y de toda la Copa del Mundo, hace 36 partidos que no pierde. Sabemos que no tenemos el mejor equipo, pero haremos todo lo posible. Estamos concentrados en jugar contra México. Conocemos nuestras fortalezas, necesitamos adaptar nuestra estrategia para ser mejores que nuestro rival”.

‑ ¿Cómo afrontan el partido contra México?.

‑‑ “Esperamos comenzar con nota alta. México nos complicará el partido, juega un fútbol de calidad, conocemos su potencial. Los mexicanos tienen grandes cualidades, extremos dinámicos, tenemos que prepararnos para parar su ataque y aprovechar el nuestro. No somos favoritos en el grupo pero tenemos que dar nuestra mejor versión”.

El delantero Robert Lewandowski, la principal figura de Polonia, atendió a los medios en su primer conferencia de prensa en Doha, Qatar. FOTO: (ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

‑ ¿Cómo puede aprovechar su equipo que los rivales centren su atención en defenderlo?

‑‑ “Esta puede ser nuestra fortaleza, ser capaces de encontrar zonas libres en el campo gracias a que se concentran en mí. Lo podemos usar como una ventaja. Estamos aquí para luchar y para ganar. Tenemos que estar concentrados en crear ocasiones y aprovecharlas. Las expectativas y los nervios son los mismos en todos los equipos. Esto es un Mundial y la excitación hay que canalizarla de la manera correcta”.

‑ Será su segunda Copa del Mundo. ¿Puede ser la última?

‑‑ “Todavía no hemos empezado el Mundial y ya tengo que hablar sobre el final. No sé si será mi última Copa del Mundo, pero me prepararé como si lo fuera. Quizás sea sí o quizás no. No es solo una cuestión física. Espero estar preparado para jugar tres o cuatro años, pero hay varios factores, no solo deportivos”.

‑ ¿Qué diferencias encuentra en la adaptación entre Rusia hace cuatro años y Qatar?

‑‑ ”Cuando lo comparo con Sochi (cuartel general de Polonia), Doha es más fácil para mí. He venido muchas veces y es muy fácil adaptarme (...) La temperatura es muy alta, pero estamos preparados y son las mismas condiciones para todos”.

‑¿Cuál es su papel con respecto a sus compañeros?

‑‑ ”Estoy ayudando a los jóvenes a que no estén demasiado estresados. Intento darles consejos, que se sientan seguros, con más confianza. La atmósfera es genial, los chicos están sonrientes, contentos de jugar la Copa del Mundo”.