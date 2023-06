Cartaginés dice su par de verdades sobre Michael Barrantes y Paulo César Wanchope

De seguro usted, yo y todos los futboleros nos hacemos las mismas preguntas sobre la sorpresiva salida de Michael Barrantes del Cartaginés: ¿Por qué se fue o por qué lo dejaron irse? ¿Paulo César Wanchope tiene responsabilidad en esto? ¿No le ofrecieron lo que quería? ¿Se durmió la dirigencia blanquiazul al esperar hasta final de temporada y no renovarlo antes?

Por ahora Michael no da su versión, pero el conjunto de la Vieja Metrópoli sí expuso su verdad y negó la mayoría de rumores. Y es que hasta hace una semana el volante le dijo a este medio que tenía todo listo para firmar con el que era su equipo, pero todo dio un giro radical y fichó con Alajuelense.

El gerente del Cartaginés, Leonardo Vargas Masís (izquierda), y el presidente del club, su padre Leonardo Vargas Monge, explicaron por qué Michael Barrantes se fue del club para firmar con Alajuelense. (Cristian Brenes)

Para empezar a desenredar esta maraña, los brumosos aseguran que desde inicios de año hablaron con el jugador sobre la renovación y mantuvieron conversaciones constantemente a lo largo de la temporada, sin embargo, no se llegó al acuerdo antes.

Otro punto clave es que el propio presidente del club, Leonardo Vargas Monge, reveló que en principio le ofrecieron solo seis meses más de contrato, pero luego accedieron a darle un año. Con la Liga acordó seis meses, según comunicaron los manudos.

Con estos dos aspectos sobre la mesa, queda el más importante: ¿Wanchope se reunió con Barrantes y le dijo que iba a contar con menos minutos en el próximo torneo?

Vargas aseguró: “En un club como el Cartaginés se dan muchas reuniones entre todos. Cada uno en su rol explica cosas, da a entender otras y pide algunas. Probablemente esa reunión se dio entre Michael y Paulo, pero tampoco podemos abocarle a una sola situación la salida de Michael. Hay aspectos que en el club analizamos, pero tanto el cuerpo técnico como la dirigencia queríamos que él siguiera. Podían cambiar roles; es normal. Al final, Michael vio una mejor opción en otro lado, pese a que le hicimos una buena oferta económica y en el tiempo.

“Si fue por un tema con el cuerpo técnico o por cuestiones técnicas de lo que venía en el futuro del Cartaginés, él tuvo la información del club y tomó la decisión. Nunca le dijimos que si su rol cambiaba en el equipo íbamos a hacer ciertas cosas, sino que siempre le tratamos de mantener sus condiciones. Incluso, había un aspecto en el que no compartía criterio con mi hijo (sobre la duración del contrato), e igual terminé cediendo, pero aún así él decidió irse”.

Con esto el dirigente espera alejar el rumor de que fue Chope quien terminó inclinando la balanza para que Michael se marchara. Según contó, él mismo hizo un esfuerzo adicional el lunes por convencer al “31″ de que no se fuera, no obstante, ya tenía todo listo para ponerse la rojinegra.

El jerarca fue sincero y aceptó que recibieron un golpea a nivel futbolístico, anímico y personal. Si bien Michael cumplirá 40 años en octubre, era clave dentro y fuera de la cancha. Es más, en apenas tres torneos se ganó el cariño de la afición, al ser pieza clave en el histórico título en el Clausura 2022.

¿Relación tensa con Chope por Barrantes? Copiado!

Costaría creer y entender que Paulo César Wanchope estuviera decidido a reducirle los minutos a Michael Barrantes en la próxima temporada. Michael fue el futbolista más regular de Cartaginés en el Clausura 2023, lideró en asistencias, marcó dos tantos y las lesiones no lo mermaron, pues solo se perdió dos partidos.

El mediocampista estuvo en cancha 1.778 minutos de 2.070 posibles y en 20 de 21 compromisos fue titular. El presidente del equipo, Leonado Vargas, enfatizó que la salida de Barrantes no se dio por diferencias con el entrenador, sino por decisión del futbolista. Claro, también dio a entender que es normal que empezaran a buscar opciones de recambio.

“Sabíamos que Michael iba a seguir siendo importante en el Cartaginés y si Paulo nos hubiera externado que lo quería fuera del club, no hubiéramos hecho el esfuerzo y se hubiera trabajado diferente el tema. Lo intentamos. Michael tiene casi 40 años, el papel que va jugando torneo a torneo va cambiando y aunque físicamente se comporta excelente, hay situaciones que uno prevé. Teníamos interés en él, hicimos hasta más de lo que debíamos para sostenerlo y simplemente él tomó la decisión de irse”, comentó Vargas.

Igual, al jerarca había que consultarle de forma directa: ¿La dirigencia tiene una relación tensa con Wanchope por lo que ocurrió con Barrantes?

Con su respuesta trató de despejar las dudas: “Hay que hablar, discutir y valorar cosas, porque si no, esto sería muy cómodo y Cartaginés es un equipo que tiene obtener logros. Tenemos carácter para decir las cosas y Paulo también; incluso lo he visto golpear la mesa. Nos hemos hablado duro, pero con respeto y así ha sido con otros entrenadores que pasaron por acá. A todos los trato con el máximo respeto, pero acá no está nada por romperse sino que todo marcha tranquilo”.