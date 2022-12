Bernd Reichart: ‘La Superliga no está muerta’ tras batalla judicial contra UEFA

Madrid. Bernd Reichart, director general de A22, sociedad promotora de la Superliga, aseguró este viernes que la iniciativa “no está muerta”, al día siguiente ante la opinión del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de UEFA y FIFA.

“La Superliga no está muerta ni mucho menos, sino muy, muy viva”, afirmó Reichart en un desayuno de prensa en Madrid, al que asistieron los presidentes de Real Madrid, Florentino Pérez, y Barcelona, Joan Laporta. Aunque inicialmente previsto, el expresidente de la Juventus, Andrea Agnelli, no pudo estar presente, según se informó, por no poder despegar de Turín.

Lo que sabe sobre La batalla judicial entre UEFA y la Superliga en su recta final

Real Madrid, Barcelona y Juventus son los tres clubes que siguen apoyando el proyecto, de los doce iniciales desde que lanzaron el proyecto en 2021.

Athanasios Rantos, abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), afirmó el jueves que los clubes de la Superliga pueden promover su propia competición “fuera del ecosistema de la UEFA y la FIFA”, pero no pueden simultáneamente “continuar participando en competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de dichas federaciones”.

“Es una opinión no vinculante. Seguiremos trabajando hasta la sentencia (definitiva prevista para la próxima primavera). Seguimos convencidos de que la UEFA no puede ser todo a la vez, el organizador que regula la competición y regula el acceso al mercado, es juez y parte”, dijo Reichart.

Restringe la libre competencia

Según Luis Alonso, socio director del área mercantil del despacho Clifford Chance, que representa a A22, el Abogado General “reconoce que cualquiera puede organizar competiciones. UEFA y FIFA no tienen la exclusividad de la organización de competiciones”, y señala dos rutas.

‘La Superliga no está muerta ni mucho menos, sino muy muy viva’, afirmó ReichartBernd Reichart, CEO de A22 Sports. Foto tomada de twitter.

Una de estas rutas iría por fuera del sistema UEFA y no hay ningún problema, y la segunda vía por dentro del sistema “le está diciendo a UEFA que ese sistema de absoluta estructura cerrada de competición deber ser ajustado a establecer un procedimiento transparente predecible y que no favorezca a UEFA frente a terceros que tengan interés en participar”, según Alonso.

No obstante, Alonso afirmó que “tengo que ser crítico con la resolución porque se está restringiendo la libre competencia” y confió en que los jueces que tomarán la decisión definitiva, serán más favorables a sus tesis.

El proyecto fracasado de Superliga tendrá consecuencias para los promotores, advierte UEFA

“El caso Bosman fue la consagración de la libre circulación de trabajadores en el deporte profesional y yo confío que la Superliga sea la consagración de la libre competencia en el deporte profesional”, afirmó Alonso. Por otro lado, Reichart afirmó que seguirán hablando con los clubes dentro de un “diálogo honesto, abierto y sin coacción”, iniciado a finales de octubre.

Diagnóstico compartido

“En las últimas semanas conversamos con más de 30 clubes en más de 10 países y comparten nuestro diagnóstico de que son necesarias reformas en el atractivo de las competiciones, como en el ‘fair play’ financiero y en la gobernanza, los clubes quieren ser dueños de su propio destino”, dijo Reichart.

El director general de A22 admitió que todavía no tiene un modelo de competición definido porque antes “tenemos que conocer el marco legal para construir una alternativa”, aunque insistió en que, al contrario de lo que se afirmó en su lanzamiento, será “una competición abierta y meritocrática”.

Reichart insistió en la necesidad de la reforma del fútbol para volver a atraer al público, especialmente a los jóvenes ante la competencia que suponen otras alternativas de ocio como los videojuegos o las plataformas de series y películas.

“He leído que este año, un joven de 16 años, de media, ve 300 horas de fútbol de FIFA 23 en la Playstation y 10 horas de fútbol real. Nos debería preocupar que vuelva a ver más fútbol real y creo que hay una gran posibilidad de ofrecerle lo que pide; mejores partidos”, aseguró Reichart. “No debemos darnos por satisfechos con que los jóvenes vean un resumen en Tik-Tok, yo quiero que vean 90 minutos en directo o en el estadio”, concluyó.