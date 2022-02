Barcelona golea 4 a 0 al Athletic y sigue en zona de Champions League

Memphis regresó a disputar un partido con el Barcelona y volvió a marcar. (PAU BARRENA/AFP)

El Barcelona se mantiene en zona Champions tras golear 4-0 al Athletic, mientras que el Sevilla ganó por 2-1 al Betis en el derbi de la capital andaluza y se postula como único rival del Real Madrid por el título.

En un partido muy serio del equipo azulgrana, en el que fue de menos a más, el Barça se impuso con los goles del gabonés Pierre Emerick Aubameyang, del francés Ousmane Dembelé y de los holandeses Luuk de Jong y Memphis Depay.

El triunfo no solo permite al Barcelona mantener la cuarta plaza (empatado a 45 puntos con el Atlético de Madrid), sinónimo de clasificación para la próxima Liga de Campeones, sino que se acerca al podio, al quedar a una unidad del Betis, tras perder contra el Sevilla.

Por primera vez en la temporada, el Barcelona enlaza tres partidos seguidos con victorias, dos en La Liga y una en Europa League, demostrando que los fichajes de enero le han cambiado la cara al equipo y, sobre todo, han aportado goles.

Uno de estos fichajes, Aubameyang, abrió el marcador aprovechando el rechace de un cabezazo al larguero de Gerard Piqué cuando faltaban unos minutos para el descanso.

En la segunda parte, con los cambios, los azulgrana acabaron goleando. Primero marcó Dembelé con un potente disparo de zurda, después lo hizo otro de los jugadores recuperados por Xavi Hernandez, Luuk de Jong y ya en el descuento cerró la cuenta Memphis, que reapareció tras una lesión que le había mantenido lejos de las canchas varias semanas.

Para el técnico Xavi Hernández, la clave de la mejoría del Barcelona es que "se han incorporado jugadores con gol, como Aubermayang y Adama, hemos recuperado a Dembélé, entran Luuk y Memphis y marcan...".

"Hemos jugado muy serios, sólidos, no encajamos ningún gol, que es muy positivo para nosotros. Estoy muy satisfecho", analizó el técnico, que tuvo elogios para el joven Pedri.

"No he visto a nivel mundial un jugador con su talento. Me recuerda muchísimo a Andrés Iniesta. Es capaz de hacer partidos espectaculares", prosiguió Xavi.

En el Sánchez Pizjuán se medían los dos equipos de moda en el campeonato español y al siempre intenso derbi andaluz se unía esta vez la importancia del partido en la clasificación de LaLiga, al enfrentarse segundo contra tercero.

El Sevilla fue muy superior en la primera parte y llegó al descanso con ventaja de dos goles, anotados por el croata Ivan Rakitic de penal y por el marroquí Munir.

El Betis reaccionó en el segundo periodo, pero cuando recortó diferencias en el descuento, con un golazo de Sergio Canales, ya era muy tarde para buscar al menos el empate.

Este resultado hace que el Sevilla se mantenga a seis puntos del Real Madrid, el líder del campeonato que el sábado se impuso 1-0 en su visita al Rayo.

A falta de 12 jornadas, el Sevilla parece el único equipo que puede pelearle el título al Real Madrid, ya que el Betis queda ya a 14 puntos.

La derrota del equipo entrenado por el chileno Manuel Pelegrini beneficia también a los equipos que pelean por las plazas de Champions, como Barcelona y Atlético de Madrid.