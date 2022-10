Aparece video de Gonzalo Higuaín con once años casi ‘profético’

Gonzalo Higuaín, delantero argentino, le dijo adiós al fútbol. A sus 34 años decidió colgar los botines, tras pasar por grandes clubes como River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea e Inter Miami.

Cerca de cumplir un mes de haberse retirado apareció un video de cuando solo tenía once años y expresó que su sueño era jugar con el Real Madrid. Fue un deseo, quizá una predicción, pero ocho años después, cuando tenía 19, el Real Madrid lo fichó.

El “Pipita” como se le conoce a Higuaín, estaba en las ligas menores de River Plate, lo entrevistaron y ante la pregunta qué quería para el futuro, en aquel momento expresó: “Llegar a primera y después a un equipo de afuera, de Europa: Real Madrid”. Ahora, en declaraciones a La Nación de Argentina y luego de mirar el video, entre risas dijo: “No está trucado (alterado)”. Y detalló que su hermano Federico también participó en aquella entrevista, debido a que ambos atravesaban un buen momento en las juveniles millonarias.

Reveló que arribar tan joven a Real Madrid siempre le pareció una locura, y recordó las figuras con las que se cruzó apenas entró al vestuario y cómo fue su debut.

“Cuando llegué estaban Roberto Carlos, (David) Beckham, (Ruud) Van Nistelrooy, Raúl, (Iker) Casillas y yo, con 19 añitos. Cuando íbamos en el avión mi papá me decía que los admirara, que aprendiera, pero que nunca les tuviera miedo. Esa frase de mi papá me cambió mucho: nunca hay que tener miedo; sí respeto y admiración. Llegué y después Fabio Capello me hizo quedar y a los tres días debuté como titular por Copa del Rey, a una semana de llegar al club”.

A raíz del video que salió cuando tenía once años y mencionó su sueño de jugar para el Real Madrid, Higuaín rememoró cómo fue el día que se enteró que el cuadro blanco lo había comprado.

“Al poco tiempo viene el Real Madrid a preguntar por mí. Los rumores empezaban a ser cada vez más reales. Hubo una situación, en particular, que fue cuando mi papá entra en mi habitación mientras yo dormía y me dice: “Gonzalo, Gonzalo, te va a comprar el Real Madrid”. Yo durmiendo le dije: “No me jodás, no estoy para estas bromas”. Pero era real la noticia. Así fue, el Real Madrid me compró con apenas 19 años.

Por 12 millones, Gonzalo Higuaín llegó a la liga española en el invierno de 2006 procedente de River Plate. Con seis años y medio de contrato, las primeras declaraciones del argentino fueron. “Es genial tener la oportunidad de jugar en un club tan importante como el Real Madrid. Me siento orgulloso de que se hayan fijado en mi”. Una carrera llena de momentos para celebrar desde 2007 hasta 2013, destacó el Diario As de España.

Antes de poner rumbo a Italia, ‘Pipita’ dejó grandes goles dentro del conjunto blanco. Algunos de ellos, importantes para celebrar títulos. Fueron 264 partidos entre todas las competiciones. Con 121 goles y 54 asistencias a su espalda que le convirtieron en uno de los mejores en su posición.