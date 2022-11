Aficionados en Qatar piden deportación de jugador de Argentina por denuncia de abuso sexual

Antes de comenzar el Mundial, los argentinos pensaban que esta era la mejor edición para ver a Lionel Messi levantando el trofeo. Pero, bajo un gran riesgo luego de la severa derrota contra Arabia Saudita, el sueño se desvanecerá definitivamente en caso de dar otro paso en falso contra los mexicanos este sábado, a partir de las 1 p. m. (hora de Costa Rica).

Hay mucho en juego para Argentina, donde el entusiasmo previo a la competición llevó a Messi a pedir moderación, pero también lo hay para un jugador de excepción, que marcó época y disputa a los 35 años su quinto y probablemente último Mundial.

Solo le falta una cosa al ganador de siete Balones de Oro: la Copa del Mundo.

Pase lo que pase en Qatar 2022, sus fans más acérrimos seguirán defendiendo que es el ‘GOAT’, el más grande de todos los tiempos.

Pero un triunfo mexicano, que prácticamente eliminaría a los argentinos, debilitaría este argumento.

Precisamente, en la antesala del duelo ante México, duras noticias extradeportivas parecen postrarse sobre Argentina. Esto, pues según reseñan el diario español ‘Mundo deportivo’ y algunos medios argentinos, hay un fuerte pedido para que deporten a uno de los hombres de Lionel Scaloni.

De acuerdo con las versiones de prensa, el jugador argentino que piden que sea deportado de Qatar es el joven Thiago Almada, el último en entrar en la lista de convocados para la Copa.

Según reseñan los medios argentinos, Almada fue denunciado en 2020 por abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal.

Sin embargo, a hoy no ha sido condenado.

En el marco del juego ante México, partido clave para los argentinos, se conoció que hay decenas de personas pidiendo su deportación.

Además, la supuesta víctima del delito demandaría ante la Fifa.”Estamos preparando la denuncia con todas las copias de la causa en inglés y en español. Y la vamos a presentar en todas las delegaciones de la FIFA y también desde mi estudio se han contactado con algunos responsables de la FIFA”, reseñan que dijo la abogada Raquel Hermida, representante de la denunciante.

”Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias”, habría añadido la mujer, en charla con ‘Radio XLFM’.

Hasta el momento, ningún integrante de la Selección de Argentina se ha pronunciado al respecto.

* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece La Nación es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.