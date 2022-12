A Brasil le cayó el castigo divino por el ‘maltrato’ al gato

Parece que la polémica situación que vivió el jefe de prensa Brasil en Qatar 2022 le trajo “consecuencias” al equipo, pues esa selección suramericana quedó fuera del Mundial al caer en la tanda de penales frente a Croacia, este viernes.

Los gatos son prácticamente sagrados y venerados en Qatar, por lo que maltratarlos es pecado y motivo de castigo divino.

Para la religión musulmán, el gato es prácticamente un animal sagrado, ya que era el preferido del profeta Mahoma.

Así, el maltrato dirigido hacia estos animales en particular es considerado un pecado y motivo de castigo divino.

Por este motivo, la situación generó más controversia de la que seguramente Vinicius Rodrigues, jefe de prensa de Brasil, pensó que iba a causar cuando protagonizó el hecho.

Durante una conferencia de prensa donde se encontraba Vinicius Jr, atacante de Brasil, un gato se posó sobre la mesa donde estaban ubicados los micrófonos y Vinicius atendía las consultas, pero el jefe de prensa lo tomó con las manos y lo arrojó al piso.

En diálogo con La Voz, Rodrigues, el vocero de prensa de los brasileños, explicó su versión de los hechos: “Yo no le hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en las redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está”. Lo cierto es que, al margen de esa explicación, Rodrigues dio por terminado el hecho y evitó volver a referirse al mismo.

La organización de derechos de los animales PETA tomó su cuenta de redes sociales y tuiteó: “¿Cuál es el problema de este hombre?”