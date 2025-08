FIFA destaca a jugador de Saprissa

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), destacó a un jugador del Deportivo Saprissa, a quien entrevistó y publicó la nota en su sitio en internet.

Seleccionado nacional y defensa de los morados, el futbolista fue tomado en cuenta por FIFA, por su liderazgo y porque es una de las figuras a seguir en el próximo Mundial de Qatar 2025.

Se trata de Thiago Cordero, quien entrena con el primer equipo de los morados y quien estará con Costa Rica en el Mundial Infantil, que se efectuará en noviembre de este año.

El sitio web de FIFA no dudó en destacarlo como un jugador sumamente “talentoso”.

El defensor afirmó que tiene constante comunicación con históricos del fútbol costarricense como Kendall Waston y Óscar Duarte, así como del resto de la línea defensiva del club. Explicó que recibe consejos sobre comunicación y temas específicos del juego como pases largos o marca.

“Tengo una buena relación con todos los defensas”, dijo.

Thiago Cordero, además, señaló, que en las ligas menores de Saprissa les enseñan a los jóvenes que siempre se debe jugar con presión.

“Nos enseñan cómo manejarla de buena manera. Personalmente, me gusta. Me gusta cuando hay presión porque muestra que la gente está interesada en cómo te desempeñas. Quieren ver los frutos de tu trabajo, así que siento que la manejo bien y el equipo la maneja bastante bien”, explicó Cordero, consultado sobre formar parte de un club top a nivel del área de la Concacaf.

- ¿Cómo van las cosas ahí en Saprissa?

- Todo va bien. Pude hacer la pretemporada con el primer equipo, aseguré mi lugar en el equipo Sub-21 y he tenido oportunidades de ir a sesiones de entrenamiento cada semana con el primer equipo.

- ¿Te ves haciendo tu debut en el primer equipo esta temporada?

- Eso es lo que espero. Creo que existe la posibilidad de que eso suceda.

- Los defensas centrales de Saprissa Kendall Waston y Óscar Duarte son leyendas del fútbol costarricense. ¿Qué has aprendido de ellos?

- Tengo una buena relación con todos los defensas del primer equipo, Kendall, Duarte, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Fidel Escobar. He aprendido mucho sobre la importancia de la comunicación, y otras cosas específicas para mejorar, como mi marcaje y cuando tengo el balón.

Thiago Cordero es defensa central del Deportivo Saprissa y de la Selección Sub-17 de Costa Rica. (cortesia Thiago Cordero/Cortesia Thiago Cordero)

- ¿Qué tipo de consejos han compartido?

- Por ejemplo, de Óscar, cuando es momento de avanzar con el balón, no debes ir muy rápido. A veces necesitas ir un poco lento para poder observar todo, que es algo que le ayuda a él. Primero echar un vistazo a qué opciones de pase largo hay, y si hay dificultad para jugar desde atrás, buscar un pase más corto y jugar un triángulo.

- Se acerca la Copa Mundial Sub-17. ¿Cómo te sientes?

Muy emocionado. Es un sueño, ¿no? Uno de mis hermanos (Julen) también jugó en una Copa Mundial Sub-17 en India (en 2017), que fue la última vez que el país se clasificó para una. Desde entonces he estado esperando la oportunidad. Es algo que solo pasa una vez en la vida y espero poder aprovecharla al máximo y exprimir cada gota de ella.

¿Qué podemos esperar de esta selección de Costa Rica?

- El equipo está muy decidido a hacer historia. Queremos poner el nombre del país en un pedestal y hacer que la gente vuelva a ver a nuestros jóvenes jugadores porque lo estamos haciendo bien. Somos un equipo con hambre, con mucha camaradería y agresividad. Van a obtener el 100% de nosotros en cada partido que tengamos.

Thiago Cordero es uno de los jugadores del alto rendimiento que hizo las pruebas médicas con Saprissa. ( Prensa Saprissa. /Prensa Saprissa.)

- ¿Cuáles son tus pensamientos sobre los oponentes del grupo: Croacia, Senegal y Emiratos Árabes Unidos?

- Son equipos muy buenos. Cada uno hemos hecho nuestra propia investigación sobre ellos y los entrenadores los han analizado, pero nosotros como grupo no los hemos observado. Esperamos que sea al mismo nivel de los amistosos que jugaremos contra Brasil y Perú, pero también con la presión de jugar por tres puntos en una Copa Mundial. Los partidos de preparación nos van a ayudar a competir contra ellos.

- A nivel personal, ¿qué es lo que más esperas de esta experiencia?

- Nunca he viajado al Medio Oriente, así que eso me tiene emocionado, también ver donde se jugó la anterior Copa Mundial de mayores. En general, solo los juegos, la preparación y todo alrededor de la competencia va a ser maravilloso. Es una oportunidad única. No es todos los años que tienes la oportunidad de jugar contra oponentes de tan alta calidad.

