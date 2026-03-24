FIFA cancela miles de reservas de hoteles para el Mundial 2026 en Estados Unidos y México

Cancelaciones de reservas hoteleras en Filadelfia y Ciudad de México reflejan ajustes de la Fifa rumbo al Mundial 2026.

La FIFA canceló miles de reservas de hoteles previstas para la Copa del Mundo 2026 en ciudades sede de Estados Unidos y México, según informó el medio portugués A Bola. La medida impactó bloques importantes de habitaciones que la organización había asegurado con anticipación.

En Filadelfia, cerca de 2.000 habitaciones quedaron disponibles tras la cancelación. La FIFA había bloqueado alrededor de 10.000 cuartos en esa ciudad, según datos de la asociación local de hoteles. La mayoría de las liberaciones se concentró en cuatro hoteles ubicados en el centro.

La organización actuó sin penalizaciones contractuales. Los acuerdos firmados permitían ajustes en la cantidad de habitaciones reservadas conforme avanzara la planificación del torneo.

En la Ciudad de México, el patrón fue similar. De unas 2.000 habitaciones bloqueadas, cerca de 800 se cancelaron. Esto representa al menos un 40% del total inicial.

Representantes del sector hotelero interpretan que la FIFA aplicó un margen de seguridad en sus reservas. La entidad habría asegurado más habitaciones de las necesarias en una primera etapa. Luego ajustó la demanda real conforme definió su logística.

El torneo se disputará en sedes de Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA proyecta la llegada de entre 5 millones y 6,5 millones de aficionados durante la competencia.