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FIFA cancela miles de reservas de hoteles para el Mundial 2026 en Estados Unidos y México

La organización liberó habitaciones en varias sedes tras ajustar su planificación logística para la Copa del Mundo 2026

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Por O Globo / Brasil / GDA
WASHINGTON, D. C. – 29 de enero de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA mientras se dirige a la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, el 29 de enero de 2026 en Washington, D. C. Infantino promovió el Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, y destacó los posibles beneficios para las ciudades anfitrionas y sus comunidades. Alex Wong/Getty Images/AFP (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Cancelaciones de reservas hoteleras en Filadelfia y Ciudad de México reflejan ajustes de la Fifa rumbo al Mundial 2026. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)







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