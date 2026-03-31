Fernando ‘Bocha’ Batista lanza otra apuesta con la Selección de Costa Rica

Fernando Batista está listo para dirigir por segunda vez a la Selección de Costa Rica.

Mientras que muchos en territorio nacional apenas se alistan para ir a sus trabajos y otros ya se encuentran en modo vacaciones, Fernando Batista eligió a los once futbolistas con los que la Selección de Costa Rica jugará ante Irán este martes 31 de marzo.

Será el segundo partido amistoso de la Tricolor con el “Bocha” Batista en el banquillo y su decisión implica ejecutar cambios, algo normal, cuando está empezando y quiere ver en acción a los hombres que convocó.

Costa Rica alinea con Patrick Sequeira, Juan Pablo Vargas, Guillermo Villalobos, Andy Rojas, Gerald Taylor, Josimar Alcócer, Andrey Soto, Jefferson Brenes, Orlando Galo, Warren Madrigal y Jorkaeff Azofeifa.

Además, en la suplencia se encuentran Kevin Chamorro, Abraham Madriz, Fernán Faerron, Jeyland Mitchell, Aarón Salazar, Jewison Bennette, Creichel Pérez, Darril Araya, Douglas López, Haxzel Quirós, Álvaro Zamora y Carlos Mora.

¿Y por qué tan temprano? Recuerde que este partido de la Sele comenzará a las 7 a. m. (hora de Costa Rica).