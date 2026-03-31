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Fernando ‘Bocha’ Batista lanza otra apuesta con la Selección de Costa Rica

Esta es la alineación de la Selección de Costa Rica para el partido contra Irán

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Por Fanny Tayver Marín
Fernando Batista, presentación como nuevo director técnico de La Sele
Fernando Batista está listo para dirigir por segunda vez a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Selección de Costa RicaFernando BatistaCosta Rica vs IránFecha FIFA Marzo
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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