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Fernando Batista tras la goleada de Costa Rica ante Irán: ‘Estoy con bronca, no nos salió nada de lo planificado’

El técnico dijo que todos los partidos se deben jugar al 100%, con intensidad y agresividad

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Por Milton Montenegro
Fernando Batista fue muy claro al decir que a la Selección de Costa Rica no se salió nada ante Irán.
Fernando Batista fue muy claro al decir que a la Selección de Costa Rica no le salió nada ante Irán. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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