Fernando Batista tras la goleada de Costa Rica ante Irán: ‘Estoy con bronca, no nos salió nada de lo planificado’

Fernando Batista fue muy claro al decir que a la Selección de Costa Rica no le salió nada ante Irán.

Fernando Batista, técnico de la Selección de Costa Rica, terminó dolido, con bronca —dijo él— luego de la paliza 5-0 que Irán le propinó al conjunto nacional.

El timonel tomó la libreta y la llenó de apuntes, de muchas cosas por mejorar, y las tiene claras. Irán le hizo ver la realidad de nuestro fútbol, pero el argentino indicó que se debe trabajar mucho y no volverse locos.

En una rápida conferencia de prensa, Batista atendió a Radio Columbia y repasó lo que le dejó el compromiso. El argentino recordó que recién asumió el plantel y, de inmediato, debió cumplir con el compromiso de sacar adelante los fogueos contra Jordania e Irán.

- ¿Qué pasó con Costa Rica, qué le dejó esta derrota?

- La realidad es que no nos salió nada de lo planificado, de lo trabajado. En este poco tiempo de trabajo cambiamos de sistema para ver jugadores, y para eso estamos en el momento que nos tocó jugar estos dos partidos. No pongo excusas, pero a los jugadores los conocí apenas el miércoles. No nos salió nada en este partido, que uno lo toma para mirar sistemas y jugadores.

“Hicimos un encuentro más o menos aceptable, el primero (ante Jordania), y muy malo el segundo. Esto recién empieza y hay que mirar hacia adelante, trabajar mucho y observar a muchos jugadores. Es duro y duele perder por esta diferencia. En estos días iniciamos el proceso y se pueden sacar evaluaciones, pero duele y estoy triste, con bronca”.

- ¿Qué aprendizaje le dejó el partido?

- De todos los partidos queda un aprendizaje, incluso cuando el resultado es positivo. Debemos jugar a alta intensidad; jugamos contra un rival físicamente superior a nosotros. Todos los partidos hay que jugarlos al 100%; no podemos estar desconcentrados, sin intensidad, y este tipo de juegos dan ese golpe que te hace reaccionar. Estoy con bronca, tenemos un proceso por delante y mucho trabajo.

- ¿Puede sacar conclusiones, como por ejemplo no contar más con algunos futbolistas?

- La evaluación es con el cuerpo técnico, y hay que estar tranquilos. Como dije el otro día, los sistemas son para ver jugadores y analizar si pueden adaptarse a lo que vos querés. Podés tener muchos sistemas, pero si no tenés agresividad en la segunda pelota, llegás tarde; hay que mejorar. Debemos seguir trabajando, mirar hacia adelante; en junio tenemos tres partidos y luego viene la Liga de Naciones. El proceso empezó hace 15 días: hay que ver jugadores, estar tranquilos, tener los pies en la tierra y no volvernos locos.