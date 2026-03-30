Fernando Batista prepara cambios en la Selección de Costa Rica para enfrentar a Irán

Una Selección de Costa Rica con algunos cambios en la alineación es lo que presentará Fernando Batista, técnico de la Tricolor, en el partido contra Irán.

Este martes hay que madrugar para ver a los nacionales, quienes a las 7 a. m., hora tica, saldrán a la cancha para cumplir con el segundo choque en la era del argentino Batista.

El encuentro entre Costa Rica e Irán se podrá observar en televisión abierta a través de Teletica Canal 7 y Repretel, Canal 6.

Pese a que el timonel no adelantó nada de la formación, jugadores como Álvaro Zamora resaltaron que existe la posibilidad de que no se repita la alineación que se usó el viernes pasado en el empate 2-2 frente a Jordania.

“El profesor (Fernando Batista) nos dijo que las alineaciones pueden cambiar dependiendo del rival, por lo que es cuestión de concentrarse y estar listos. Al que le toque jugar seguro dará lo máximo, porque es un proceso nuevo y todos queremos ganarnos el campo. Seguro que la alineación cambiará porque Irán juega diferente”, opinó Zamora en declaraciones que brindó en Turquía a Radio Columbia.

Álvaro añadió que, por el poco tiempo de trabajo que tiene el equipo, frente a Jordania el entrenador planteó una alineación pensando en lo que podía hacer el adversario.

“El profe optó por algo en lo que pudiéramos enfocarnos en ellos, concentrarnos en las salidas y recuperaciones de balón. En la posición en la que yo estoy acostumbrado a jugar, me gusta estar cerca del gol, del ataque, y me complemento bien con Josimar (Alcócer), y el profe no tiene problema en usar extremos, en jugar en ataque y ser ofensivo”, manifestó Zamora.

Álvaro Zamora durante el entrenamiento de este lunes en Turquía. La Tricolor juega el martes a las 7 a.m. contra Irán. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Zamora resaltó estar muy contento de seguir en la Selección, pero reconoció que aún viven un instante duro por no haber clasificado al Mundial.

“Las críticas las recibimos todos los jugadores que formamos parte de ese fracaso de no haber clasificado al Mundial, no pudimos cumplir. Ya se hizo el cambio de técnico y estamos presentes para empezar bien”, dijo Zamora.

Otro de los futbolistas que atendió en Turquía fue Darryl Araya, lateral izquierdo del plantel tico.

“Hace tiempo que esperaba esta oportunidad y, gracias a Dios, se dieron las cosas y debo seguir trabajando y demostrando. No he vuelto a recaer en lesiones, me he cuidado más y trato de aprovechar las oportunidades y en mi club igual”, aseguró Darryl Araya.

Darryl apuntó que se esfuerza para consolidarse y espera no soltar la oportunidad, pese a la competencia con otros laterales izquierdos.

“Saldremos con la idea de ganar, es lo que todos queremos. Ya se sabe lo que pasó en el proceso anterior y queremos revertir eso. Yo estoy contento de estar aquí, es un sueño desde niño y, sin duda, mi mamá debe estar contenta de verme aquí”, destacó Darryl.

Araya apuntó que el técnico les pidió ser profundos contra Irán, aparte de que es muy exigente en los entrenamientos.

La Selección de Costa Rica entrenó este lunes en Turquía. Juan Pablo Vargas y Carlos Mora atentos en la marca. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Irán es un rival más fuerte que Jordania. Conocidos como los “Príncipes de Persia”, este equipo se ha convertido en uno de los pesos pesados de Asia, pero también la parte deportiva se ve afectada por la guerra en la que se encuentra el país en estos momentos.

Irán disputará en meses su sétima Copa del Mundo, cuarta de manera consecutiva.

La primera vez que los iraníes llegaron a la máxima cita del balompié mundial fue en 1978, en Argentina. Luego regresaron para Francia 1998 y Alemania 2006.

A partir de Brasil 2014, los iraníes no han fallado y, para este año, tienen pendiente clasificar a segunda fase por primera vez.

Actualmente son 21 en el ranking de la FIFA, y en sus últimos cinco partidos tienen marca de dos victorias y tres derrotas.

Mehdi Taremi, del Olympiacos, es la principal carta en ofensiva del equipo dirigido por Amir Ghalenoei; anotó el pasado viernes en la caída 2-1 ante Nigeria.