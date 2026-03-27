Fernando Batista confiesa qué les dijo a sus jugadores luego del partido Costa Rica vs. Jordania

Fernando Batista cree que la Selección de Costa Rica asimiló y ejecutó lo que pidió en tan solo 48 horas de trabajo.

La Selección de Costa Rica iba perdiendo 2-0 y terminó empatando 2-2 contra Jordania. ¿Qué dijo Fernando “Bocha” Batista luego de estrenarse en el banquillo de la Tricolor?

“Un partido complicado. Un rival duro, difícil, mundialista que viene trabajando hace mucho tiempo juntos. Me quedo, lógicamente, con el poco tiempo de trabajo, el orden del equipo, principalmente en el primer tiempo. Entendieron lo que pretendíamos”, expresó Fernando Batista en la transmisión de Columbia desde Turquía, sede del compromiso.

Añadió que luego de eso, se queda con la mentalidad de no dar el partido por perdido y luchar hasta el final.

“Porque íbamos 2-0 abajo y vuelvo a repetirte, con una selección muy fuerte. Los cambios le dieron aire al equipo y esa intensidad y esa actitud, como le dije a los chicos cuando terminó el partido, que no hay que perderla.

”La verdad que trabajaron la presión, lógicamente hay que trabajar mucho, hay cosas siempre para mejorar, pero la verdad que contento de eso, de la actitud, de la intensidad y de las ganas de los chicos”, expresó.

- ¿Cómo separa el primer tiempo con el segundo tiempo?

- Ellos encuentran el penal apenas comienza el segundo tiempo y bueno, generalmente siempre cuando te hacen un gol así de comienzo todo lo que vos pudiste hablar en el primer tiempo se empieza a modificar. Por eso me quedo con la tranquilidad que tuvieron los muchachos de no desesperarse.

”La idea era seguir de la misma manera, tratar de buscar un poquito más de fútbol, más la pelota. Ellos también estaban bien parados, buen bloque bajo tenían, pero creo que por momentos cuando tuvimos la posibilidad de jugar lo hicimos y la verdad satisfecho por haber tenido 48 horas nada más de trabajo”.

- A veces se sentía que dentro de ese orden que usted menciona y si lo tenía el equipo en el primer tiempo faltaba como fuelle ofensivo. ¿Qué ha visto de los delanteros del país?

- Sí, las características de (Josimar) Alcócer, de (Álvaro) Zamora, de (Warren) Madrigal son más de media punta, de tirarse o Alcocer jugar por banda, lo mismo que Zamora, no está ese 9 de punta que juega entre los centrales. No te lo voy a decir a vos, la mayoría de los que están son extranjeros.

”Pero bueno, está en nosotros poder trabajar, buscar y si no tenemos ese 9, a ver, no estuvo Manfred Ugalde (cumpliendo una sanción), que es un delantero importante para nosotros. Y buscar el funcionamiento para tratar de suplir esa falta de ese 9 de área”.

- ¿Con qué se queda principalmente ante lo visto?

- Me quedo primero el orden que tuvo el equipo, que siempre presionó alto, que la idea era jugar lejos de nuestro arco y siempre posicionados de mitad de cancha para adelante. El primer tiempo, creo que ninguno de los dos ha tenido situaciones de gol.

”Tuvimos 48 horas de trabajo y poco tiempo, pero me quedo con la tranquilidad que lo que uno les ha dicho lo han entendido. Lógicamente necesitamos un poquito más de funcionamiento con la pelota, más movilidad por momentos del partido. Y bueno, no tengo duda que con trabajo lo vamos a ir consiguiendo”.

- ¿Qué tanto se va a parecer la Selección de Costa Rica, ya con más trabajo a lo que se vio?

- No es que me quedo con un sistema. Sabíamos que jugábamos contra un rival que jugaba de esa manera, que tenía bandas muy rápido, que los internos no jugaban fijos, sino que descendían y jugaban al lado de los volantes. Entonces, bueno, se planteó de esa manera, pero mi idea siempre es tratar de jugar en campo rival, presionar, trabajar la post pérdida para poder agarrar al rival mal parado.

”Sabíamos, como te dije, en el poco tiempo íbamos a jugar con una selección ya preparada, trabajada, mundialista. Por eso, más allá del resultado, en algunas cosas me voy conforme y en otras cosas hay que trabajar”.