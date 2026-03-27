Puro Deporte

Fernando Batista confiesa qué les dijo a sus jugadores luego del partido Costa Rica vs. Jordania

Estas son las declaraciones que brindó Fernando ‘Bocha’ Batista en Turquía, luego de dirigir por primera vez a la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Costa Rica - Jordania, amistoso en Turquía. Foto: Prensa Fedefútbol.
Fernando Batista cree que la Selección de Costa Rica asimiló y ejecutó lo que pidió en tan solo 48 horas de trabajo. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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