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Fernán Faerron convocado de última hora a la Selección de Costa Rica

Fernán Faerron viajará a Turquía con la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Fernán Faerron forma parte de la Selección de Costa Rica que jugará la Copa Oro.
Fernán Faerron fue llamado a la Selección de Costa Rica ante la lesión de Santiago van der Putten. (Prensa FCRF/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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