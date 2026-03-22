Fernán Faerron convocado de última hora a la Selección de Costa Rica

Fernán Faerron fue llamado a la Selección de Costa Rica ante la lesión de Santiago van der Putten.

Fernando Batista vio en el propio Estadio Carlos Alvarado la lesión de Santiago van der Putten y ya tenía claro que el defensor de Liga Deportiva Alajuelense quedaría fuera de la gira a Turquía para los amistosos de la Selección de Costa Rica contra Jordania e Irán.

Después de que se practicaron los exámenes pertinentes y se confirmó el diagnóstico devastador para Santiago van der Putten, con ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, el seleccionador tuvo que hacer un ajuste en su convocatoria.

La decisión de Fernando Batista fue convocar al defensor de Cartaginés, Fernán Faerron, en lugar de Santiago van der Putten, según comunicó la oficina de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

Según el itinerario, la Selección saldrá hacia Turquía, país sede de ambos duelos, entre domingo y lunes para que los legionarios convocados lleguen el martes a la concentración.

El amistoso de Costa Rica contra Jordania será el 27 de marzo; mientras que la Tricolor cerrará el mes, el 31 de marzo, con un fogueo contra Irán.