¿Fernán Faerron a Saprissa? Allan Alemán dijo que le parece que llega; ¿vestirá de morado?

Con equipo o como futbolista libre, el nombre de Fernán Faerron siempre genera atención. Más de uno dirá qué se hizo; otros preguntarán con quién está jugando o dónde va a jugar.

En redes sociales, muchos han señalado que Cartaginés y el Deportivo Saprissa se lo pelean. Al final del año pasado, la última versión fue que los morados pusieron más dinero y se lo ganaron a los brumosos.

En algunas páginas aparece Faerron en montajes fotográficos con la camiseta saprissista, y una vez más su nombre fue ligado al Saprissa por el propio Allan Alemán, exjugador de los tibaseños.

“Me, parece que va a llegar Faerron”, dijo Alemán en el programa La Platea de TD+. De inmediato, Víctor “Mambo” Núñez le preguntó si Faerron iba a llegar al Saprissa, y Alemán respondió: “Sí”.

"Yo creo que va a llegar Faerrón", Alemán soltó noticia en el Saprissa pic.twitter.com/mPj7bZdmmi — TD Más (@tdmascrc) January 7, 2026

Pero ¿cuál es el panorama con el defensor? Aquí en La Nación se lo aclaramos.

Primero, Fernán tiene cerca de seis meses de no jugar debido a una fractura en uno de sus dedos, y en setiembre del año pasado rescindió su contrato con Herediano.

El zaguero está recuperado y, en este momento, para conservar su forma física, entrena con Guadalupe.

Fernán Faerron continúa entrenado con Guadalupe FC. pic.twitter.com/kxImuFLBa4 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) December 19, 2025

El punto al que todos quieren llegar: ¿Faerron va para Saprissa, como dijo Alemán? No. En este momento no es considerado para ser parte del plantel.

Este medio conoce que, en el pasado, su representante —o quien lo representaba en ese momento— lo ofreció a los morados y estos dijeron que no. Al parecer, no tiene buen ambiente con algunos jugadores del club, según indicaron fuentes internas.

Fernán Faerron formó parte de la Selección de Costa Rica y está sin equipo. En redes sociales lo ubican en Saprissa, pero está lejos del cuadro morado. (Prensa FCRF/Fotografía)

También se conoce que Faerron -de 25 años de edad- busca opciones en Europa con un representante en ese continente, pues tuvo diferencias con José Luis Rodríguez, quien al parecer ya no trabaja de lleno con él. Se intentó hablar con Rodríguez, pero no se le pudo localizar.

Ante la lesión que sufrió Óscar Duarte en la final pasada contra Alajuelense, a Erick Lonis le preguntaron si Saprissa contratará otro central para sustituirlo, y fue claro en su respuesta:

“No lo creemos, porque si ustedes vieron, hoy (en los 90 Minutos por la Vida) jugaron Thiago y Matías Cordero. Son jugadores de selección, titulares en la selección, son campeones. Los vieron hoy con la personalidad que tuvieron, entonces ellos van a tener su espacio. Creemos que es un puesto que nosotros podemos cubrir perfectamente”, manifestó Lonis.

Erick Lonis integrante del comité deportivo de Saprissa, aseguró que no contratarán a otro central, pese a la lesión de Óscar Duarte. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

Entonces, Fernán Faerron podría terminar en Guadalupe; al menos ahí entrena en estos momentos, a la espera de que empiece el Torneo Clausura 2026.

El conjunto guadalupano busca armarse hasta los dientes para una segunda vuelta que supere ampliamente lo mostrado en el Apertura 2025, donde los recién ascendidos compartieron el fondo de la tabla con San Carlos, obteniendo apenas 13 puntos en 18 partidos disputados.

Recientemente, los guadalupanos anunciaron la llegada del entrenador Mauricio Wright, quien busca conformar un equipo competitivo para el Clausura 2026.

Sin embargo, de momento Guadalupe no lo ha confirmado como un jugador definitivo para el torneo, a la espera de que negocie un eventual traspaso al exterior. Por ahora, el futuro de Faerron sigue en el misterio.

La Nación contactó a Faerron, quien dijo no va a dar entrevistas.

“No quiero hablar en este momento. Otros periodistas me han preguntado sobre mi futuro y no estoy para hablar todavía. Le agradezco que me haya llamado”, afirmó Fernán Faerron.