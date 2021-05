El australiano Mark Philippousis es el próximo adversario del español. "He jugado con él este año. Se habla mucho de mí y no quiero pensar en eso, ni en la Davis, sino en una cosa personal. No quiero pensar que si gano puedo tener más opciones de entrar en el equipo y si pierdo no. Los capitanes lo tienen claro a lo largo del año", añadió.