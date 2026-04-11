Fedefútbol fija postura tajante con todo lo que pasó en el controversial juego entre Cartaginés y Herediano

El partido entre Cartaginés y Herediano estuvo marcado por la polémica y algunos episodios de violencia.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) levantó la voz de manera enérgica después de los episodios de violencia que se presentaron en el partido entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano.

Varias situaciones que se presentaron en ese encuentro no estuvieron bien y son reprochables, como el vandalismo contra el bus de Herediano. El Team denunció que le quebraron el parabrisas a su autobús en Cartago, y que también lo rayaron.

Dañan bus de Heredia, a su llegada a Cartago y el propio club enseñó lo ocurrido. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

Posteriormente, los árbitros también hicieron una denuncia, al afirmar y aportar pruebas de que les dañaron dos de las llantas del vehículo en el que viajaban y que lo tenían guardado dentro del estadio.

“Este hecho, perpetrado mediante daños intencionales en ambas llantas traseras con objetos punzocortantes, constituye un acto grave que no solo afectó bienes materiales, sino que puso en riesgo la seguridad del equipo arbitral, obligándolo a permanecer en el recinto por un tiempo prolongado”, se lee en un comunicado firmado por el Panel de Árbitros.

La Fedefútbol emitió un pronunciamiento en el que indica que hace “un llamado nuevamente al respeto y la tolerancia entre todos los actores del fútbol, y rechaza cualquier acto de violencia dentro y fuera de los estadios a nombre de este deporte”.

Ahí mismo se lee que “no existe ningún tipo de justificación a conductas agresivas y negativas que se realicen alrededor del fútbol. Desde la Federación seguiremos impulsando las campañas y el acompañamiento contra todo tipo de actos que ensucien y manchen el deporte”.

Además, la Fedefútbol le extendió una invitación a toda la comunidad futbolística a ser parte activa de esta cultura, “entendiendo que el verdadero espíritu del fútbol se honra cuando ganan también los valores”.