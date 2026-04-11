Puro Deporte

Fedefútbol fija postura tajante con todo lo que pasó en el controversial juego entre Cartaginés y Herediano

La Federación Costarricense Fútbol emitió un pronunciamiento rechazando episodios lamentables

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Por Fanny Tayver Marín y Esteban Valverde
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El partido entre Cartaginés y Herediano estuvo marcado por la polémica y algunos episodios de violencia. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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