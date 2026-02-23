Puro Deporte

Falleció exmiembro del Consejo de Deportes y ferviente amante del tenis de mesa

El dirigente deportivo estuvo presente en los Juegos Nacionales de Limón 2026 representando a su cantón

Por Juan Diego Villarreal

El deseo de ver a su cantón surgir a nivel nacional y su apoyo al deporte del tenis de mesa marcaron, sin duda, su vida como dirigente deportivo.








Fernando González LedezmaFalleció a los 78 añosEsparza, Puntarenas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

