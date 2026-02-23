Falleció exmiembro del Consejo de Deportes y ferviente amante del tenis de mesa

El deseo de ver a su cantón surgir a nivel nacional y su apoyo al deporte del tenis de mesa marcaron, sin duda, su vida como dirigente deportivo.

Incluso, hace apenas un mes estuvo presente en los Juegos Nacionales Limón 2026, donde su cantón se coronó campeón en la disciplina de tenis de mesa.

Fernando González Ledezma falleció este domingo 22 de febrero en su natal Esparza, a los 78 años, tras una vida dedicada al Comité Cantonal de Deportes. Además, fue miembro de la Federación Costarricense de Tenis de Mesa (Fecoteme).

El dirigente deportivo fungió en diferentes ocasiones como delegado de la Fecoteme y, entre 2020 y 2024, fue miembro del Consejo de Deportes.

Fernando González Ledezma compartió con los atletas del tenis de mesa de Esparza, que se proclamaron campeones de los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Fotografía: Icoder)

González Ledezma fue un apasionado del deporte y luchó para que las distintas asociaciones deportivas de su cantón lograran generar sus propios ingresos, con el fin de no depender totalmente del Comité Cantonal de Deportes y alcanzar así una independencia económica que les permitiera contratar a sus propios entrenadores.

David Núñez, entrenador del equipo de atletismo y profesor de Educación Física, resaltó la labor y la lucha de González Ledezma para que los jóvenes practicaran deporte y se alejaran de los malos caminos, con el objetivo de formar mejores ciudadanos.

“Siempre estuvo al servicio del deporte esparzano. Nunca se desligó del tenis de mesa, que era el deporte que lo apasionaba. En los pasados Juegos Nacionales Limón 2026 asistió como presidente de la Asociación de Boxeo de Esparza”, manifestó Núñez a La Nación.

Fernando Gonzalez Ledezma fue velado este domingo en Esparza y hoy lunes 23 de febrero, a las 10 a. m., se efectuarán las honras fúnebres; en la iglesia católica de Esparza. Posteriormente sus restos serán trasladados al cementerio de la comunidad.