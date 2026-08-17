Falleció exfutbolista del Cartaginés y tío de reconocido narrador deportivo

Luis Carlos Quesada Chaves jugó con la Primera División con el Cartaginés y el Municipal Puntarenas.

Sus amigos y familiares recordarán a Luis Carlos Quesada Chaves como un mediocampista zurdo, muy habilidoso, que en su juventud defendió los colores del Club Sport Cartaginés y del Municipal Puntarenas.

Además, Luis Carlos Quesada, quien jugó entre principios de los años 70 y finales de los 80, era hermano de Víctor Hugo Quesada Chaves, exportero del Cartaginés, y tío del narrador deportivo Hugo Quesada Fernández y de su hermano Osvaldo, quien también fue arquero del Cartaginés y de la Universidad de Costa Rica.

La noticia del fallecimiento de Luis Carlos Quesada fue dada a conocer por Hugo Quesada, quien también se desempeña como encargado del departamento de prensa de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa).

La familia del exfutbolista informó que este lunes 17 de agosto se honrará su memoria a partir de las 6 p. m. en la Funeraria Camposanto s La Piedad, en San Blas de Cartago.

Las honras fúnebres del exfutbolista se realizarán este martes 18 de agosto, a las 10 a. m., en la iglesia de Los Padres Capuchinos. Posteriormente, sus restos serán trasladados al Cementerio General de Cartago.