Puro Deporte

Falleció exfutbolista del Cartaginés y tío de reconocido narrador deportivo

El exfutbolista jugó en la década de los 80 con el Club Sport Cartaginés

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Por Juan Diego Villarreal
Luis Carlos Quesada Exjugador del Cartaginés Tío de Hugo Quesada Fernández 17 de agosto del 2026 Facebook de Hugo Quesada
Luis Carlos Quesada Chaves jugó con la Primera División con el Cartaginés y el Municipal Puntarenas. (Facebook de Hugo Quesada/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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