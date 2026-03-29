Puro Deporte

¿Falleció en triple homicidio el presidente del histórico Municipal Puntarenas? Esto es todo lo que se sabe

El Municipal Puntarenas publicó en redes sociales el logo del equipo con un lazo y fondo negro, luego de un macabro hallazgo de tres cuerpos

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro y Christian Montero

Una noticia llegó a oídos de todos en la provincia de Puntarenas. En redes sociales, algunos dicen que en el triple homicidio descubierto este sábado murió alguien relacionado con el histórico Municipal Puntarenas, y otros van más allá y mencionan que el fallecido era el presidente del equipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Muncipal PuntarenasPuntarenas
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.