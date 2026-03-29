¿Falleció en triple homicidio el presidente del histórico Municipal Puntarenas? Esto es todo lo que se sabe

Una noticia llegó a oídos de todos en la provincia de Puntarenas. En redes sociales, algunos dicen que en el triple homicidio descubierto este sábado murió alguien relacionado con el histórico Municipal Puntarenas, y otros van más allá y mencionan que el fallecido era el presidente del equipo.

La persona de apellido Castro, a quien vinculan con el club porteño que milita en la Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), sería uno de los tres hombres que encontraron maniatados, con bolsas plásticas en la cabeza y lesiones de bala en el cuerpo.

Los sujetos fueron localizados el sábado en la madrugada, en el cantón de San Mateo, Alajuela, dentro de una finca que se ubica entre Desmonte y Estanquillo, en el Monte del Aguacate.

El cuadro chuchequero, que fue fundado en enero de 1952 y se coronó campeón en 1986, publicó en su página de Facebook el logo del equipo con un lazo y fondo negro, pero sin ningún mensaje o nota que acompañara la publicación.

La Nación consultó a Huber Fernández, técnico del club y quien en los registros de Linafa aparece como presidente, si el fallecido de apellido Castro era integrante de la directiva.

“Él era un colaborador, presidente no. La gente anda difundiendo cosas que no son. El que murió era un colaborador del equipo, simplemente”, dijo Huber.

Al timonel se le preguntó quién es el jerarca de la institución, dado que su nombre aparece en Linafa como presidente, y aseguró no saberlo.

“Yo de eso no sé, porque solo me dedico al equipo (a mi labor de técnico). Yo solo me encargo de dirigir; en lo administrativo, yo no”, indicó Fernández antes de cortar la llamada.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el sábado al mediodía que estaban empezando a atender el incidente. Sin embargo, sí precisó que fue el dueño de la finca quien dio aviso a las autoridades sobre el hallazgo de los cadáveres.

Además de que les cubrieron la cabeza con cinta adhesiva y bolsas plásticas, y los amarraron de pies y manos con gazas plásticas, dos de ellos estaban descalzos y uno estaba cubierto con una sobrecama celeste.

Hace 17 años, en febrero del 2009, fuentes judiciales confirmaron el asesinato de Adrián Castro, presidente del Puntarenas FC de la Primera División. Castro viajaba en su automóvil cuando fue interceptado por una motocicleta cerca del cruce de Barranca, Puntarenas.

Entre marzo y abril del 2004, Castro fundó, junto a Eduardo Li, expresidente de la Fedefútbol, el Puntarenas FC.