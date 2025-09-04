Puro Deporte

Extécnico de Costa Rica, Gustavo Alfaro, se quiebra antes del partido clave de Paraguay:‘No sé si merezco tanto amor’

El técnico argentino compartió una emotiva reflexión antes del partido que podría llevar a Paraguay al Mundial tras 16 años de ausencia

Por La Nación / Argentina / GDA
Gustavo Alfaro brilla como seleccionador de Paraguay, luego de su paso por la Selección de Costa Rica en 2024.
Paraguay puede clasificar al Mundial este jueves. Alfaro se emocionó y pidió a su equipo dar el último paso con orgullo y entrega. (DANIEL DUARTE/AFP)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

