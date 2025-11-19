Expresidenta Laura Chinchilla alude a Juan de Cavallón tras el desastre de la Selección de Costa Rica

La expresidenta Laura Chinchilla se pronunció sobre el descalabro de la Selección de Costa Rica; a la derecha Keylor Navas y Celso Borges.

El fracaso de la Selección de Costa Rica es un duro golpe y la expresidenta de la República Laura Chinchilla ironizó con un mensaje que mezcla la desilusión normal de un aficionado con fisga política.

Doña Laura, quien es muy activa en redes sociales para comentar aspectos de la vida nacional y de política mundial, esta vez se metió a la cancha para lanzar un dardo.

“Antes de que en conferencia de prensa de hoy el presidente invoque a todos los que hemos gobernado desde Juan de Cavallón como responsables de que #CostaRica no clasificara a la #CopaMundialFIFA, me permito presentar mí descargo: durante mi gobierno #LaSeleCR clasificó e hizo el mejor desempeño de la historia", afirmó con un sonriente emoji al final.

El personaje que menciona doña Laura, Juan de Cavallón y Arboleda, fue un conquistador español que fundó el primer poblado de Costa Rica, en 1561: el Castillo de Garcimuñoz, cerca de lo que ahora corresponde a Santa Ana, al oeste del Valle Central.

Y es que Chinchilla era la presidenta cuando la Tricolor se clasificó al Mundial de Brasil, aunque al momento del torneo tenía unas semanas de haberle entregado el poder a Luis Guillermo Solís.

La exmandataria publicó dos portadas del periódico La Nación: una del 2014, luego de que Costa Rica completara una de las hazañas al ganar invicta su grupo con tres campeones mundiales, y otra de este 18 de noviembre, luego del enorme fracaso al quedar fuera del primer mundial con 48 países.