Exmundialista de Italia 90 debió caminar 120 km para celebrar su cumpleaños en el Everest

José Jaikel, exmundialista de Italia 90, celebró sus 60 años el pasado 3 de abril en el Campo Base del monte Everest.

Para lograr su objetivo de festejar su cumpleaños en el Campo Base del monte Everest, el exmundialista de Italia 90 José Jaikel Aguilar caminó 120 kilómetros en 15 días, durante los cuales cruzó puentes colgantes y transitó por terrenos escarpados.

El exjugador del Saprissa y del Club Sport Herediano celebró este 3 de abril sus 60 años y, al día siguiente, inició su descenso hasta la localidad de Lukla, en la región de Khumbu, desde donde tomará una avioneta que lo trasladará a Katmandú, capital de Nepal.

La mayoría de los montañistas que buscan ascender al Everest (8.848 msnm) comienzan su travesía en Lukla. Son aproximadamente 60 kilómetros hasta el Campo Base (5.364 msnm), por lo que deben recorrer otros 60 kilómetros de regreso.

En su travesía deben avanzar por senderos, terrenos nevados y puentes desafiantes. Un lugar de descanso obligatorio es Namche Bazaar, conocida como la “capital de los sherpas”, quienes son los guías que acompañan a los expedicionistas hasta la cima del monte Everest.

José Jaikel conversó mediante mensajes de WhatsApp con La Nación, donde aseguró estar bien de salud y espera este miércoles 8 de abril llegar a Katmandú, para emprender su retorno a casa.

“Estoy bien, pero el descenso es muy duro, porque se hace en la mitad de los días del ascenso. Hay montañas que subir, pasar por cuencas de ríos y se deben cruzar puentes colgantes como en unas 10 ocasiones”, explicó brevemente Jaikel.

Este es uno de los puentes colgantes situados entre la localidad de Namche Bazaar, conocida como la “capital de los sherpas”, y el Campo Base del Monte Everest, que tuvo que atravesar el exfutbolista José Jaikel. (Cortesía: Warner Rojas/La Nación)

De acuerdo con el montañista Warner Rojas Chinchilla, quien precisamente aconsejó a José Jaikel para su aventura, el exfutbolista se encuentra bien de salud y desciende a buen ritmo, a pesar del difícil camino.

“Muchos piensan que el descenso es más fácil, pero es muy exigente y agotador. Son 60 kilómetros donde se sube y baja continuamente, aunque se hace en la mitad de los días que uno utiliza para subir”, explicó Rojas.

Warner, quien en mayo de 2012 fue el primer costarricense en alcanzar la cima del monte Everest, explicó que conversó con José Jaikel cuando se detenía a descansar, por lo que estaba tranquilo al saber que se sentía bastante bien y que estaba deseoso de regresar a Costa Rica.

“Aunque se dice que se baja del Campo Base del Everest, no todo es descenso. Hay cuestas de hasta tres kilómetros de fuerte ascenso, muy duras, y uno debe tener el mismo cuidado que cuando sube para no lastimarse, porque de lo contrario podría ser muy complicado”, aseguró Rojas.

El montañista, oriundo de Escazú, explicó que Jaikel contrató a un sherpa para que lo guiara en la montaña y evitar mayores inconvenientes.

“Es usual contratar un sherpa por seguridad. Ellos conocen muy bien la montaña y todo lo referente al clima y sus implicaciones. Algunos solo van hasta el Campo Base, mientras que otros ascienden hasta la cima. Difícilmente una persona se interna en la montaña sola, más si es la primera vez, pues es muy peligroso”, declaró Rojas.