Puro Deporte

Exmundialista de Italia 90 debió caminar 120 km para celebrar su cumpleaños en el Everest

El exmundialista de Italia 90 celebró su cumpleaños en el Campo Base del monte Everest

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
José Jaikel Exmundialista de Italia 90 Campo Base monte Everest Cumpleaoños 60 4 de abril del 2026 Fotografías tomadas del Facebook de José Jaikel
José Jaikel, exmundialista de Italia 90, celebró sus 60 años el pasado 3 de abril en el Campo Base del monte Everest. (Fotografías tomadas del Facebook de José Jaikel/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José JaikelMonte EverestCampo BaseWarner Rojas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.