Exjugador de Bayern Múnich y River Plate casi se ahoga junto a sus hijos (video)

Martín Demichelis, en su época de jugador del Bayern Múnich. El exjugador argentino se llevó el susto de su vida junto a sus hijos.

El famoso exjugador argentino Martín Demichelis, figura de clubes como Bayern Múnich y River Plate, casi se convierte junto a sus tres hijos en protagonista de lo que podría haber sido una tragedia.

La información se dio a conocer este jueves 8 de enero en el programa A la tarde (América TV de Argentina), donde no solo mostraron las imágenes, sino que reconstruyeron el minuto a minuto del rescate, ocurrido en el famoso balneario de Punta del Este en Uruguay.

Según detalló la presentadora Karina Mazzocco, el incidente ocurrió el pasado 31 de diciembre en una zona de Laguna Escondida, donde está terminantemente prohibido bañarse. El DT y sus tres hijos -Bastian, Lola y Emma- quedaron atrapados por la fuerza del agua y, ante la ausencia de guardavidas en servicio, la situación se volvió desesperante.

El azar jugó a su favor: un grupo de rescatistas que se encontraba de de día libre practicaba surf en las cercanías. Al advertir el peligro, no dudaron en abandonar sus tablas para adentrarse en el mar y auxiliar a la familia.

Por su parte, Oliver Quiroz, otro de los periodistas, aportó detalles al respecto: “Esta información nos llega el martes de esta semana, nos cuenta un poco y nos ponen en contexto de cómo se había dado que la familia Demichelis se estaba ahogando en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio. Entonces, nos comienza a llegar esta información, comenzamos a trabajarla, porque obviamente si no teníamos ningún video, ninguna foto, no podíamos ponerlo al aire. Hasta que hoy, hace unas horas, nos llega el video donde nos cuentan un poco también, nos ponen en contexto del día, que fue el 31 de diciembre”.

Mientras que la conductora del ciclo remarcó que Demichelis y los pequeños quisieron darse un baño ante las temperaturas extremas, el panelista Luis Bremer lanzó: “Chicos, podrían haber muerto. Es la tragedia que no fue, morir en fin de año en Punta del Este. Tan solo un instante podía separar la tragedia del rescate milagroso”.

En ese sentido es que en el estudio la discusión también giró en torno a la imprudencia de ingresar al mar en una playa señalizada como peligrosa. Claudia Medic, una de las panelistas, fue tajante: “Tenés que ser muy salame (imprudente). Si hay carteles que dicen ‘No te podés bañar’, no te podés bañar. Entonces, es totalmente culpable Demichelis”.

La información sobre el susto que vivió el exfutbolista en el mar se conoció tan solo un día después de que se filtrara un video en el que se lo vio discutir en pleno estacionamiento de La Susana, un exclusivo parador de José Ignacio (cerca de Punta del Este), con Micaela Benítez, su actual pareja.

Ante la situación, Benítez rompió el silencio y decidió aclarar lo sucedido. En diálogo con Oliver Quiroz, la joven dio detalles sobre el intercambio que tuvo con su novio a la vista de todo el mundo.“Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”, dijo de manera directa en un mensaje de texto.

“Nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad, como están diciendo”, le dijo al mismo tiempo que explicó que los dos decidieron subirse al auto por una cuestión de intimidad y para mantenerse al resguardo, algo que querían evitar se diera a conocer. “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”, completa.

Demichelis, de 45 años, salió de River Plate y dio el salto al fútbol europeo, donde militó durante muchos años en el Bayern Múnich. Luego de su retiro, también ha sido entrenador en clubes como River y el Monterrey de México.