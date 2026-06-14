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Estos son los cuatro partidos del Mundial para este domingo: vea horarios y canales

El Mundial 2026 continúa este domingo 14 de junio con cuatro partidos a todas horas

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Por Fanny Tayver Marín
Gran Desfile Mundialista
Este fue el Gran Desfile Mundialista en Ciudad de México, este sábado 13 de junio, para festejar el inicio del Mundial 2026 que continúa el domingo con cuatro partidos. (John Durán /John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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