Estos son los cuatro partidos del Mundial para este domingo: vea horarios y canales

Este fue el Gran Desfile Mundialista en Ciudad de México, este sábado 13 de junio, para festejar el inicio del Mundial 2026 que continúa el domingo con cuatro partidos.

El Mundial 2026 sigue calentando y este domingo 14 de junio habrá cuatro partidos; si los quiere ver todos, reserve casi el día completo porque serán en muy diversos horarios.

El menú presenta la puesta en escena de Alemania, uno de los favoritos de siempre al título, ante el debutante Curazao. Pero habrá mucho más, según puede ver en la siguiente programación:

Alemania-Curazao: 11 a. m. en el estadio de Houston, transmisión solo por Fox+. Más abajo podrá ver la información de cuáles cableras tienen este canal.

11 a. m. en el estadio de Houston, transmisión solo por Fox+. Más abajo podrá ver la información de cuáles cableras tienen este canal. Países Bajos-Japón: 2 p. m. en Dallas, transmisión por canal 7 en televisión abierta y además por Fox y Fox+.

2 p. m. en Dallas, transmisión por canal 7 en televisión abierta y además por Fox y Fox+. Costa de Marfil-Ecuador: 5 p. m. en Filadelfia, transmisión solo por Fox+.

5 p. m. en Filadelfia, transmisión solo por Fox+. Suecia-Túnez: 8 p. m. en Monterrey, transmisión solo por Fox+.

Para los amantes de la radio, recuerde que Teletica Radio (91.5 FM) tiene los derechos exclusivos para este Mundial.

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable?

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.