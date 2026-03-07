Esto pasó en el partido de las leonas de Alajuelense que no se vio por televisión

Entre Viviana Chinchilla y Ángela Mesén marcaron cinco de los nueve goles que Liga Deportiva Alajuelense convirtió ante Chorotega en Nicoya.

Después de la pausa por el amistoso contra Brasil y el partido eliminatorio de la Selección Femenina de Costa Rica, las leonas de Liga Deportiva Alajuelense retomaron su actividad en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

Las nonacampeonas nacionales se trasladaron hasta Nicoya y allá se enfrentaron contra Chorotega, pero los juegos del club guanacasteco como local no son televisados. Solo hubo una transmisión a través de TikTok a cargo del perfil de La Manada.

¿Qué pasó en el partido? Las leonas dirigidas por Wílmer López sellaron su cuarta victoria en el torneo, esta vez con un marcador abultado de 0-9.

En este encuentro disputado en el Estadio Chorotega, las rojinegras tardaron apenas cuatro minutos en hacerse presentes en la red.

La primera anotación la firmó Fabiana Alfaro. Después llegaron los goles de Alexandra Pinell, Keylin Gómez, Marilenis Oporta, Viviana Chinchilla (triplete) y Ángela Mesén (doblete).

“Fue un buen resultado, yo creo que vinimos a una cancha complicada, un clima que aunque sea de noche siempre se siente aquí el calor y la pesadez de la humedad. El equipo llegó e hizo un buen partido, saca un buen resultado y mantenemos el primer lugar”, expresó Wílmer López.

El Pato añadió que regresar con un partido de esta índole después del parón, ganando así es positivo.

“Ahora todo queda listo para que el miércoles en nuestro estadio nos vayamos a jugar el primer lugar contra Sporting, que es el que viene puntuando con nosotros y la situación es ir y ganar en nuestro estadio”, destacó el timonel de las leonas.

Liga Deportiva Alajuelense registra cuatro victorias consecutivas en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Por su parte, la mediocampista Viviana Chinchilla dijo sentirse muy feliz por contribuir en este partido con tres goles. Además, destacó que en este juego, Wílmer López le dio la oportunidad a varias de las jóvenes del equipo.

“Hicieron un buen partido, venimos entrenando duro, nosotras no paramos y creo que eso se refleja en la cancha, juegue quien juegue”, apuntó Viviana Chinchilla.

En otros resultados de la jornada, Saprissa FF vencio 3-2 a Pococí, en el Estadio Colleya Fonseca. Los primeros tres goles fueron de las moradas, con dardos de Carolina Venegas, Valentina Rivera y Daniela Cruz. Las caribeñas descontaron con Claudia Núñez y María José Garro.

Sporting se impuso 2-0 ante Dimas Escazú con un doblete de Rosandra y este sábado a las 8 p. m. se completará la jornada con el partido entre Herediano y Moravia.

