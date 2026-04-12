Esto dijo Óscar Ramírez luego del triunfo de Alajuelense... Y viene el clásico

Liga Deportiva Alajuelense volvió al triunfo en la casa de Sporting y esto es sin duda un desahogo para Óscar Ramírez, su equipo y su afición.

“Creo que perdonamos, era para unos dos o tres goles más, de acuerdo a las circunstancias”, expresó Óscar Ramírez. Dijo que en estos partidos se juegan muchas cosas y que luego apostó mucho por la contra y el control defensivo.

“Es un buen momento, máxime la recuperación de los muchachos y el mismo Joel que creo que hace un buen partido, Bran lo vi recuperado y creo que mejor dejemos que pase esto, si logramos alzar, será importante”, apuntó.

- Estos partidos son al límite. ¿Cuánto significa que el equipo responda y recuperar jugadores?

- A como está diseñado el torneo es complejo, vea que los que están peleando el primer lugar están así hasta el cierre, igual que los que optamos por clasificar igual. Ya tener dos armas como Kenneth Vargas y Jeison Lucumí es importante. Recuperarlos en este momento es importantísimo y máxime ganando.

- Duermen en zona de clasificación. ¿Cómo encuentra a la Liga?

- Ha sido una constante de este semestre y lo que jugamos contra LAFC nos alimenta para este tipo de cierre. Somos muy sólidos en bloque, defensa y tenemos velocidad, estamos mejorando el balón parado y tal vez vamos a llegar sin mucha presión. Si entramos de últimos, podemos dar la sorpresa.

- ¿Viene el clásico y usted tendrá espacio, cómo visualiza eso?

- Trabajar, tener el espacio que tal vez no hemos tenido y es importante para Saprissa jugar, va a depender del resultado. Si logramos ganar dirán que es por el descanso y si es por Saprissa dirán que por la continuidad. Vamos a esperar al domingo, a ver qué se define.

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