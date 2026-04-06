Esto dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez ante otro mal resultado de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense empató 1-1 contra Guadalupe en el Estadio Alejandro Morera Soto, un resultado que evidentemente no era lo que querían los rojinegros. ¿Qué dijo Óscar Ramírez luego de este resultado? Eso es justamente lo que podrá leer a continuación.

- ¿Cómo interpreta este punto luego de la pausa de quince días, porque exponen el cuarto puesto de la tabla?

- Muy lastimoso, creo que para nada era la idea un empate, tuvimos muchos chances de poder lograr más goles y asegurar el partido. Fuimos permisivos en el sentido de dejar crecer a Guadalupe y se dio un ida y vuelta que no era lo que se precisaba. Yo les dije en el intermedio que era un partido engañoso y que mientras no capitalizáramos el marcador, era peligroso. Hubo amarillas por estar mal ubicados a la hora de defender, con alegría de querer ir (al frente), pero ellos tuvieron sus contras. Fue riesgoso y al conseguir ellos el gol, buscamos, hicimos variantes y también las tuvimos y no capitalizamos.

- ¿Por qué se manejó así el caso de Alejandro Bran?

- Creo que es el procedimiento que se ha dado en situaciones así, que no queremos que vuelvan a pasar. Fui crítico con los dos muchachos (Bran y Kenneth Vargas), no podemos boicotearnos. Se cumplió con la separación y la parte económica. Jugó porque estaba en la parte física en la mejor manera, con Celso y Rashir queríamos un tiempo cada uno. Celso tuvo un resentimiento y el tema era no arriesgar. Al darse eso, opté por usar a Bran.

- Usted habla de los cierres del semestre. ¿Qué tan fuerte llega Alajuelense al cierre?

- Siempre uno visualiza situaciones y hablamos de que estos últimos partidos y meternos entre los cuatro y luego con la gente que hemos venido recuperando, esta semana se incorpora Lucumí, también Vargas. Los cambios fueron con Cuello y Paz para refrescar los costados. Dejamos ir un chance importante y eso duele, en un partido engañoso.

- ¿Cómo analiza su toma de decisiones con refuerzos y situaciones puntuales?

- Si algo me ha enseñado el fútbol es a este tema de esperar cualquier situación. En diciembre yo visualizaba una cosa diferente. Ustedes me criticaban a Johnny Acosta, que no tenía el físico para jugar de central, pero sí una lectura importante y todos le hacían caso. Esos muchachos tienen peso y valor y cuando perdés cierta gente es difícil. Es natural que sea gente así y que haya gente que aprende a obedecer y otros tienen don de mando. Han sido puestos definitorios, pero que no suene a excusa. Yo me he adecuado a las situaciones y no ha salido, es parte del fútbol.

- ¿Cómo manejar tantas lesiones?

- Es entendible y a la afición le doy toda la razón. Sé lo que la gente es y entiendo. Preocupa, claro que sí, pero ante situaciones tan así, que se nos joden jugadores a los diez minutos y el equipo fluyendo y no deja de ser jodido, que gente puntual recaiga y tiene su peso. Qué me queda, buscar soluciones. Ahora que Aarón Salazar se agarró dije: “María Santísima”. Lastimosamente pasa en un momento que no es el adecuado y a lidiar, no me queda de otra.

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