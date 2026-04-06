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Esto dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez ante otro mal resultado de Alajuelense

Óscar Ramírez se mostró autocrítico luego del empate entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Óscar Ramírez tiene muy claro que el margen de error sigue reduciéndose para Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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