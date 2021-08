Esteban Alvarado mira de lejos cómo Leonel Moreira y Danny Carvajal lo dejan sin chance de ir a Rusia

Si la lista para el Mundial de Rusia se diera hoy, probablemente Esteban Alvarado tendría nulas posibilidades de asistir.

Lejos de Costa Rica y sin regularidad en Turquía, el guardavallas está a la sombra de Keylor Navas, Patrick Pemberton, Leonel Moreira y Danny Carvajal.

Quien fue Guante de Oro en la Copa del Mundo de Egipto 2009 y hombre fijo en el inicio del proceso de Óscar Ramírez, hoy se mira cada vez más lejos de la cita europea.

Alajuela 6 de octubre de 2015 San Rafael de Alajuela, proyecto Gol, entrenamiento de la seleccion mayor de futbol de Costa Rica que cuenta ya con todos sus legionarios.en la fotografia Esteban Alvarado. Fotografia Jose Cordero. (Jose Cordero)

Al timonel patrio le cuesta explicar el porqué de la falta de protagonismo del cancerbero en la Sele. En el pasado argumentó que la distancia y los problemas políticos influyeron en las ausencias constantes de las nóminas.

Este viernes, durante la conferencia de prensa previa a los duelos ante España y Hungría, el seleccionador recalcó que, al parecer, sufre una lesión, pero hoy en día no sabe cuál es su estado real.

“En algún momento se dio una comunicación de un tratamiento médico que se iba a hacer, pero al final no se dio y no tengo noticias de si se hizo la operación o no. He venido con estos muchachos y esta es la causa (de no llamarlo)”, recalcó Ramírez.

Del discurso del estratega de la Mayor se interpreta que no le preocupa en lo más mínimo si Alvarado está o no en el proceso.

En cambio, ganó terreno el arquero florense, que jugará uno de los partidos de la gira, pues Machillo quiere observarlo en la cancha, ante la ausencia de minutos a lo largo de su proceso.

09/01/2017 ProyectoGoal, San Rafael de Alajuela.El seleccionado nacional y portero de heredia Leonel Moreira. Entrenamiento de la Selección Nacional antes de su partida a Panamá para el juego ante la selección de ese país. Foto de: Diana Méndez. (Diana Mendez.)

Curiosamente, Alvarado y Moreira son de la misma camada. El primero disputó el Mundial Juvenil de Egipto y el segundo la cita infantil en Corea del Sur.

Carvajal fue el suplente de Alvarado en el torneo Sub-20. Al final, los tres son producto de una misma generación.

Con Navas y Pemberton casi fijos, Carvajal y Moreira pelean por un lugar en la lista final, mientras Alvarado se mantiene al margen, a la espera de una oportunidad que se ve lejana.

La travesía por Europa se veía como el gran chance para el guardavallas, que solo acumula tres partidos disputados en la liga turca con el Trabzonspor.

09/01/2017 ProyectoGoal, San Rafael de Alajuela.El seleccionado nacional y portero de saprissa Danny Carvajal junto a el jugador Leonel Moreira. Entrenamiento de la Selección Nacional antes de su partida a Panamá para el juego ante la selección de ese país. Foto de: Diana Méndez. (Diana Mendez.)

Aunque afrontó un partido eliminatorio durante la cuadrangular, se quedó fuera de la mayoría de duelos de la hexagonal, en los que Carvajal y Moreira se turnaron el campo de tercer portero.

Ramírez se negó a responder cuál de los dos porteros lleva ventaja en la pugna por llegar a Rusia. Por el momento, la pelea está cerrada.