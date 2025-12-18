Puro Deporte

Este país de Latinoamérica estrenará el estadio más imponente y tecnológico de la región

Un ambicioso proyecto urbano y deportivo avanza en una capital latinoamericana. El nuevo estadio integrará tecnología avanzada, eventos culturales y desarrollo económico

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA y Silvia Ureña Corrales
El nuevo estadio de Bogotá tendrá más de 50.000 asientos, techo retráctil y un distrito creativo de 167.000 m² para eventos deportivos y culturales.
El nuevo estadio de Bogotá tendrá más de 50.000 asientos, techo retráctil y un distrito creativo de 167.000 m² para eventos deportivos y culturales. (Alcaldía de Bogotá/Alcaldía de Bogotá)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCLatinoaméricaColombiaEstadio
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.