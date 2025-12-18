Este país de Latinoamérica estrenará el estadio más imponente y tecnológico de la región

El nuevo estadio de Bogotá tendrá más de 50.000 asientos, techo retráctil y un distrito creativo de 167.000 m² para eventos deportivos y culturales.

Bogotá se prepara para levantar el estadio más moderno y ambicioso de América del Sur y Latinoamérica, un proyecto comenzará en el primer trimestre del 2026 y estaría listo para finales de 2027, un año antes de lo previsto. La obra transformará el histórico estadio Nemesio Camacho y dará paso a un complejo multifuncional con impacto regional.

El nuevo recinto se ubicará en la capital colombiana y tendrá capacidad para más de 50.000 espectadores. Su diseño apunta a convertirse en un epicentro deportivo, cultural y de entretenimiento, con infraestructura de última generación pensada para eventos masivos durante todo el año.

El proyecto incorpora grama híbrida, techo retráctil de gran escala y un sistema meteorológico avanzado con capacidad de predicción de tormentas. La cubierta móvil permitirá operar el estadio los 365 días del año, sin interrupciones por condiciones climáticas.

Uno de los ejes centrales será la experiencia del público. El diseño arquitectónico acercará las gradas al terreno de juego, con una inclinación que formará una pared de aficionados de 360 grados y mejorará la visibilidad desde todas las localidades. La acústica de alto rendimiento amplificará el sonido del público y fortalecerá la atmósfera en partidos y conciertos.

El plan contempla un distrito creativo de 167.000 m², que incluirá hotel, zonas comerciales, espacios gastronómicos, áreas deportivas, zonas de recreación y un Auditorio Filarmónico para 2.000 personas. Este desarrollo busca generar empleo, atraer turismo y dinamizar la economía local.

La ejecución estará a cargo de Sencia, empresa responsable de la gestión de recursos y del cumplimiento del cronograma. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte acompaña el proceso junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá. El esquema de obra permitirá que el actual estadio continúe operando al 100% hasta que el nuevo entre en funcionamiento, sin afectar aforos ni actividades.

El nuevo escenario quedará habilitado para fútbol profesional, eliminatorias FIFA, finales continentales, torneos juveniles, conciertos internacionales y espectáculos de gran formato. Bogotá apunta así a consolidarse como uno de los principales polos de eventos de América Latina, con una infraestructura alineada a estándares globales.

