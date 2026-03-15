Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Cartaginés

El Deportivo Saprissa buscará en Cartago escalar del segundo al primer lugar del campeonato.

El Deportivo Saprissa y Cartaginés se enfrentan en un duelo que le puede deparar el primer lugar del campeonato a alguno de los dos.

Claro, todo depende de que morados o brumosos se dejen la victoria. El ganador del compromiso de esta mañana a las 11 a.m. escala al primer puesto.

El choque adquirió mayor relevancia tras la derrota de Herediano como local 1-2 frente a Liberia.

Los morados están listos y saldrán a la cancha con la siguiente formación. Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Ricardo Blanco, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Gerald Taylor, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

1️⃣1️⃣ Así jugará el Monstruo contra Cartaginés 💜 pic.twitter.com/JcXOPxJvou — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) March 15, 2026

“La preparación ha sido importante; la semana nos sirvió para hacer ajustes y, ante la seguidilla de partidos, es vital el descanso de los jugadores. Estamos en el club más grande del país y Saprissa siempre ha peleado por los primeros lugares y, desde que llegamos, el objetivo es ser primeros y se ha trabajado fuerte para eso”, dijo Raúl Ovares, asistente técnico de Medford, a los medios con derechos, antes del partido.

Sobre la posibilidad de llegar a la cima, tras la derrota de Herediano, Ovares dio su criterio.

“La perspectiva no cambia, porque siempre hemos peleado el primer lugar. El resultado de Herediano provocó que sea el partido de la fecha y que el primer lugar pueda ser para alguno de los dos. Estudiamos al rival, la estructura de Amarini Villatoro, que se basa en la lucha, bloque y transiciones, y es un juego importante para nosotros y queremos puntuar”, indicó Ovares.

Raúl añadió que tratan de tener de vuelta a algunas figuras, debido a que se acerca el cierre del torneo.

“Hemos trabajado en recuperar a los futbolistas, porque entre más armas tengamos es mejor para nosotros, porque también se nos viene el Torneo de Copa”, dijo Raúl Ovares.

Los hombres que los morados dejan en la suplencia son Minor Álvarez, Matías Cordero, Kenneth González, Gerson Torres, Matías Elizondo, Rachid Chirino, Julián González, Marvin Loría, Derek Woodly, Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez.

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