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España utiliza novedosos chalecos con enfriamiento para soportar las altas temperaturas del Mundial 2026

La Selección de España utiliza el novedoso chaleco para la recuperación de sus futbolistas en el Mundial 2026, ante el intenso calor

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Por Juan Diego Villarreal







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Mundial 2026Selección de EspañaChalecos con enfriamiento
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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