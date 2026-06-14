España utiliza novedosos chalecos con enfriamiento para soportar las altas temperaturas del Mundial 2026

Las altas temperaturas registradas en Estados Unidos durante la Copa del Mundo 2026 obligaron a la Selección de España a utilizar un chaleco refrigerante, así como una chaqueta y cubrebotas diseñados para reducir la temperatura corporal interna y mejorar la tolerancia al calor de los futbolistas.

Además de España, este sistema, denominado Climacool System, es utilizado por varias selecciones participantes en la Copa del Mundo con el objetivo de que los jugadores soporten mejor las altas temperaturas durante los compromisos mundialistas, según informó la agencia Infobae.

El chaleco, que se coloca sobre la camiseta de juego, contiene un gel especializado que se congela antes de su uso. Una vez puesto, el producto se descongela lentamente y transfiere sus propiedades refrigerantes a la parte superior del cuerpo, incluyendo el torso, el abdomen y la espalda.

En medio del fuerte calor, los jugadores de la Selección de España se preparan para su debut ante Cabo Verde, el próximo lunes. (Captura de Patalla 'X' Actu Root/La Nación)

De acuerdo con sus fabricantes, el chaleco reduce eficazmente la temperatura corporal. Las prendas pueden disminuir la temperatura interna hasta en 0,5 °C y la temperatura de la piel hasta en 13 °C.

El preparador físico de la selección española, Carlos Cruz, explicó las ventajas de este sistema para la recuperación de los futbolistas.

“Los chalecos que tenemos aquí nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal. A partir de ello, los utilizamos para intentar retrasar un poco la fatiga y lograr que la recuperación sea más rápida”, manifestó Cruz en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El preparador físico añadió que están aplicando el sistema Climacool System después de los entrenamientos para favorecer la recuperación de los jugadores. Sin embargo, también pueden utilizarlo durante los calentamientos y al inicio de los partidos para reducir la temperatura corporal y minimizar los efectos del calor.

España debuta en el Mundial el lunes 15 de junio de 2026, frente a Cabo Verde, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, a las 10 a.m.