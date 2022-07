Escoe: ‘No fue mi intención ofender a nadie’

San José (Redacción). El delantero saprissista, Mynor Escoe, aseguró que no fue su intención ofender o provocar al rival con su celebración, sino que más bien quiso escuchar la celebración de los morados.

Escoe vio la roja luego de que anotara el 3-1 de la S ante Cartaginés, pues al celebrar su tanto se llevó las manos a las orejas.

“El árbitro me amonestó por el gesto pero lo seguí haciendo, creo que fue por doble amarilla, no me queda claro, fue algo que pasó, no era mi intención ofender a nadie”, aclaró.

El delantero aseguró que solo en el país le ha traído problemas su forma de celebrar.

“En Francia nunca me pasó, ni tampoco en Colombia donde (Mundial Juvenil), pero entonces me va a tocar cambiar la celebración, porque así solo me estoy perjudicando”, dijo.