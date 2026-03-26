Erick Lonis sale en defensa de Roy Myers: ¿Qué pasó?

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, salió en defensa de Roy Myers, a quien le han llovido las críticas en redes sociales.

Muchos morados no están contentos con Myers y su escuadra que, aunque usted no lo crea, es penúltimo en el campeonato, el cual, igual que la Primera División, está compuesto de 10 equipos.

Roy Myers es el técnico de Saprissa Sub-21, que en 12 fechas disputadas apenas suma siete puntos. El último partido lo empató de visita 1-1 contra Cartaginés.

La tabla de posiciones del campeonato Sub-21 es clara, Saprissa está entre los coleros. (Prensa Unafut/Prensa Unafut)

“Hoy tenemos una gran cantidad de jugadores de cantera saprissista, muchos de ellos son de la Sub-21. El tema de Roy, quiero ser bien sincero, lo que le critican a él es que no está compitiendo mucho en la Sub-21, pero la razón es que del equipo, 12 o 14 jugadores no están ahí, seis están permanentemente con nosotros (Primera División)”, dijo Lonis antes del compromiso que Saprissa disputó en Liberia por las semifinales del Torneo de Copa.

Erick añadió que Matías Elizondo, Kenneth González, Johnny Myrie y Dereck Woodly, integrantes del conjunto de Myers, están con el primer equipo y el “Flaco” no los utiliza.

“Tres jugadores fueron vendidos o prestados al fútbol internacional, me refiero a Dax Palmer, Kenay Myrie y Akheem Wilson. Es decir, si todos estuvieran con la Sub-21, tendríamos un gran equipo”, agregó Lonis, quien resaltó que el objetivo de este plantel y de las ligas menores es proveer futbolistas al primer equipo y, a la vez, que sean vendidos o que tengan proyección internacional.

“Eso está pasando. Podríamos tener un gran equipo, pero no tendríamos las ventas que hemos tenido y tampoco tendríamos cuatro o cinco jugadores en la Selección Sub-21, que han estado todo el año, y siete u ocho que permanentemente están con el primer equipo”, mencionó Lonis.

Hernán Medford, timonel de los morados, denunció que dirigentes que estuvieron anteriormente en el club no hicieron un buen trabajo en las ligas menores.

“Vieras qué difícil recuperar tres o cuatro años que esos señores dejaron aquí botados. Esto de los jóvenes ha estado complicado y hemos venido tratando de ver cómo corregir. Están tratando de recuperar algo (técnicos de liga menor del club) que en el tiempo de ellos se hizo muy bien, pero vino esta gente de afuera y nos retrocedieron tres o cuatro años”, señaló Hernán.

Roy Myers no da pie en bola en la Sub-21 del Deportivo Saprissa. Para Lonis, es que el "Flaco" tiene pocos jugadores. (Jose David Murillo)

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