¿Era gol? Destapan audios y videos del VAR en acción más controversial entre Herediano y Alajuelense

Josué Ugalde fue el árbitro central del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

La acción más controversial del partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense ocurrió en el minuto 80, cuando el Team reclamaba como anotación un remate de Keysher Fuller.

El árbitro central Josué Ugalde dijo en todo momento que no vio qué pasó porque los jugadores le taparon la visibilidad y así se lo informó a Jesús Montero y Rigo Prendas, quienes estaban en la sala VOR.

Para analizar lo ocurrido, la Comisión de Arbitraje presidida por Enrique Osses señaló que al minuto 80 de juego se produce un ataque del Club Sport Herediano.

Keysher Fuller realiza un remate, estrellando el balón en el horizontal de la portería de la Liga.

“El balón rebota en dos ocasiones sobre la línea de gol sin lograr cruzarla de forma completa en ningún momento. Los árbitros de campo determinan que el balón no ingresa en su totalidad y dejan continuar el juego”, indicó la Comisión de Arbitraje.

Luego indicó que en ese momento, el VAR inicia una revisión protocolaria utilizando diferentes ángulos y cámaras, encontrando evidencia de que efectivamente, “el balón no ingresa, por lo que informan al árbitro que el juego debe continuar”.

Según la Comisión de Arbitraje, la acción controversial se resolvió de manera correcta, en un partido que en ese momento se encontraba 1-1, pero en el que Herediano se dejó la victoria, porque Marcel Hernández convirtió su segundo gol de la noche en el minuto 86, para el 2-1 definitivo.

Después de eso, aportó los audios y videos de esta acción, mostrando que los árbitros se tomaron el tiempo que fuese necesario para determinar qué pasó.

Audios y videos del VAR

- Josué Ugalde en la cancha: “No la tengo clara, me tapan los defensas, hay defensas. Hay defensas en la línea”.

- Jesús Montero en el VAR: “Posible dentro/fuera. Dale para atrás, atrás. Ahí, hacia adelante, ahí. ¿Dónde pega el balón? Necesito ver dónde pega el balón. Ajá, paso, sigue, paso, paso. Ajá ¿y qué otra toma tenemos? Dale, ¿dónde pega ese balón? Congélemela aquí. Alto ahí.

”Ahí en el suelo. Una atrás. Ahí, una adelante. ¿Qué otra toma tenemos? Hagamos un barrido de tomas de las que podrían ayudarnos. La de fuera de juego, esta es POV, no se ve la bola. Otra toma”.

- Josué Ugalde en la cancha: “¿Escuchó la alarma de que los jugadores me taparon sobre la línea? Nada más, gracias”.

- Jesús Montero en el VAR: “Sí, estamos revisándola. Acá el balón no se ve. Otra toma. La close up, el balón acá igual, es sobre la línea. Lo que estamos buscando es un gol/no gol, entonces la inversa y un zoom. Sácala para atrás, la POV, que era la imagen que teníamos inicial, dale hacia adelante, pasa, atrás.

”Acá está, pega en el poste, pega sobre la línea, sigue, sigue, sigue, que siga, que siga, pega otra vez sobre la línea y ahí está. Listo. Y vamos a revisar esta situación, ya esta está, no es gol. Josué, en la situación anterior no es gol, la bola nunca ingresa”.

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